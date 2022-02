Impfpflicht: Franziska Giffey attackiert Markus Söder

Berlin hält an dem Beschluss für die Pflegekräfte fest. Die Hauptstadt erhält im Februar 120.000 Dosen des neuen Vakzins Novavax.

Die Bundesregierung bleibt trotz der Rufe nach rascher Lockerung der Corona-Auflagen bei ihrem vorsichtigen Kurs. Nach den Worten von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sind breite Lockerungen zum derzeitigen Zeitpunkt "nicht zu vertreten". Bei einer deutlichen Rücknahme von Corona-Maßnahmen würde die Omikron-Welle deutlich verlängert werden, sagte Lauterbach in Berlin.

Berlin. Die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey hat Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) für die Ankündigung kritisiert, die ab 15. März geltende einrichtungsbezogene Impfpflicht aussetzen zu wollen. „Ich bin eine Freundin davon, Vereinbarungen einzuhalten“, sagte Giffey am Dienstag. Aus Stimmungsschwankungen heraus auszuscheren, halte sie für falsch und unsolidarisch. „Es geht nicht darum, ob, sondern wie wir die einrichtungsbezogene Impfpflicht umsetzen“, sagte Giffey. Das sei auch für die Langzeitperspektive wichtig. „Wir müssen auch den Herbst bewältigen, das heißt, bis dahin die Impfquote möglichst hochtreiben.“

Bundestag und Bundesrat hatten beschlossen, die Impfpflicht für Mitarbeiter in Krankenhäusern, Pflege- und Altenheimen einzuführen – mit Zustimmung Bayerns. Am Montag hatte Söder diesen Konsens der Bundesländer überraschend aufgekündigt. Berlin hält dagegen an der einrichtungsbezogenen Impfpflicht fest. „Es besteht große Einigkeit im Senat“, sagte Giffey. Der Senat halte sie für einen wichtigen Schritt zur Vorbereitung der allgemeinen Impfpflicht, über die der Bundestag derzeit berät. „Wir werden bis zum 15. März alle notwendigen Schritte unternehmen, dass es gelingt“, sagte Giffey.

Corona-Impfpflicht: Es gibt noch einige offene Fragen

Es gebe aber noch einige offene Fragen. So sei noch nicht geklärt, welche Verantwortung die betroffenen Einrichtungen bei der Überprüfung trügen und welche Aufgaben durch die Gesundheitsämter erledigt werden sollen. Auch ist noch unklar, wie scharf die Impfpflicht ausgelegt werde, ob zum Beispiel ungeimpfte Mitarbeiter ein Zutrittsverbot erhalten und welche Übergangsfristen gelten. „Wir stellen zunächst die Versorgungssicherheit her und klären diese Fragen dann“, sagte Gesundheitssenatorin Ulrike Gote (Grüne). „Bei der Umsetzung der berufsbezogenen Impfpflicht sehen wir als Senatsverwaltung eine Priorität: Die Umsetzung muss in Berlin einheitlich erfolgen und sollte zwischen den Bezirken nicht unterschiedlich ablaufen“, betonte Sozialsenatorin Katja Kipping (Linke).

„Wir hoffen, dadurch die Zahl der Ungeimpften deutlich zu senken“

Um die Folgen der Impfpflicht für die Arbeitsfähigkeit der betroffenen Einrichtungen möglichst gering zu halten, soll der neu zugelassene Impfstoff Novavax zunächst nur den Mitarbeitern dieser Häuser angeboten werden. „Wir hoffen, dadurch die Zahl der Ungeimpften deutlich zu senken“, sagte Gote.

Bei dem Impfstoff handelt es sich um ein herkömmlich hergestelltes Serum, einen sogenannten Totimpfstoff. Deswegen erhofft sich der Senat einen Schub für die Impfbereitschaft. Viele Impfgegner haben sich bislang verweigert, weil sie kein Vertrauen in die mRNA-Technologie haben, mit der etwa Biontech und Moderna arbeiten.

Nach Angaben Giffeys erhält Berlin im Februar voraussichtlich 120.000 Dosen des neuen Impfstoffs. Laut Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) kommen mit der ersten Lieferung 1,4 Millionen Dosen nach Deutschland und eine Woche später noch einmal eine Million. Das Serum wird nach dem Königsteiner Schlüssel auf die Bundesländer verteilt. Das heißt, Berlin erhält rund fünf Prozent der Lieferung, also zunächst 70.000, dann 50.000 Impfstoff-Dosen. Ab dem 21. Februar sollen die ersten Dosen in Berlin eintreffen und zur Verfügung stehen.