Senat erlaubt mehr Zuschauer in Berliner Stadien

Berlin. Der Senat hat die zulässige Zuschauerzahl für Großveranstaltungen angehoben. Künftig dürfen im Freien maximal 10.000 Zuschauer anwesend sein, die Auslastung darf maximal 50 Prozent betragen. In geschlossenen Räumen wird die Zuschauerzahl auf 4000 angehoben (bislang 2000) bei einer Auslastung von maximal 30 Prozent. Überall gilt eine zusätzliche Test- und Maskenpflicht, Geboosterte, frisch Genesene und Geimpfte sind von der Testpflicht befreit. Diese Regel gilt für Veranstaltung ab einer Teilnehmerzahl ab 2001 Zuschauern.

Damit reagiert der Senat auf die ersten Hinweise darauf, dass Berlin den Höhepunkt des Infektionsgeschehens möglicherweise überstanden hat. Die Lage sei aber noch nicht so entspannt, die 2G-Regelung für den Handel zu streichen, sagte die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) am Dienstag nach der Senatssitzung. Nachdem Brandenburg die 2G-Regel bereits am Dienstag für den Handel aufgehoben hat, will das der Senat erst in der kommenden Woche beraten. Der Berliner Handelsverband hat das heftig kritisiert und eine entsprechende Forderung vehement auch vom Senat gefordert.

Der Senat sieht dagegen noch Diskussionsbedarf. Nicht nur der Handel, sondern auch Bibliotheken, Museen oder andere Einrichtungen seien ebenfalls von der 2G-Regel betroffen, so dass auch für diese Bereiche eine entsprechende Regel vorbereitet werden soll. Dazu treffen sich die Staatssekretäre der beteiligten Senatsverwaltungen am heutigen Mittwoch.

Berlin am Scheitelpunkt - Hinweise auf Abflachen der Omikron-Welle

Wie auch schon in der vergangenen Woche sieht der Senat vorsichtige Zeichen dafür, dass Berlin das Schlimmste überstanden hat. „Es könnte sein, dass wir den Scheitelpunkt der Omikronwelle in Berlin erreicht oder gar schon überschritten haben“, sagte Gesundheitssenatorin Ulrike Gote (Grüne).

Hinweise darauf gebe es bei den aktuellen Labordaten. „Wir sehen zum Beispiel, dass die PCR-Kapazitäten in Berlin derzeit ausreichend sind und auch nur zu 78,1 Prozent ausgelastet. Das hatten wir vor zwei Wochen noch ganz anders“, sagte Gote. Es sei deutlich zu sehen, dass auch die Zahl der positiven PCR-Tests rückläufig sei. „Das könnte man als Hinweis deuten, dass wir tatsächlich über den Scheitel hinausgegangen sind.“

Allerdings bestehe bei der aktuellen Datenlage eine große Ungewissheit. Die Dunkelziffer der Corona-Erkrankungen sei möglicherweise hoch, viele Tausend gemeldete Infektionen noch nicht an das Robert Koch-Institut gemeldet. Zudem müssten nach wie vor nicht unbedingt notwendige Operationen verschoben werden und die zahl der Krankenhauspatienten mit Corona steigt derzeit an. Diese Situation ist nicht unbedenklich“, sagte Gote. Für sie zähle deshalb jeder Tag, an dem keine Lockerungen in Kraft treten,

Bei der Auslastung der Intensivbetten mit Covid-Patienten sei das Niveau mit 17,5 Prozent dagegen etwa gleich geblieben. Seit Wochen bewegt sich die Zahl der Patienten auf den Intensivstationen rund um 200.