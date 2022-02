Ein Mitarbeiter der Kfz-Zulassungsstelle soll in 247 Fällen Geld für eine schnellere Bearbeitung kassiert haben. Nun muss er dafür in Haft.

Bei der Kfz-Zulassungsstelle in Kreuzberg kam es vor allem 2018 zu wochenlangen Wartezeiten. Ein Mitarbeiter soll sie gegen Geld verkürzt haben (Symbolbild).

Berlin Korruption in Kfz-Zulassungsstelle: Mitarbeiter muss in Haft

Berlin. Schnellere Bearbeitung gegen eine kleine Gegenleistung: Ein ehemaliger Mitarbeiter der Berliner Kraftfahrzeugzulassungsstelle muss deshalb zwei Jahre und sieben Monate in Haft. Das Amtsgericht Tiergarten verurteilte Özkan G. am Dienstag, weil er von Antragsstellern Geld angenommen und im Gegenzug die Verfahren beschleunigt hatte.

Insgesamt 247 Fälle zwischen Mai 2017 und August 2018 wurden dem heute 30-Jährigen vorgeworfen. Die Anklage lautete auf „Bestechlichkeit“. Außerdem wurde ein Wertersatz in Höhe von 23.400 Euro angeordnet.

Mit Mehmet I. sauß auch einer der mutmaßlichen Kunden dieses dubiosen Dienstes mit auf der Anklagebank. Der 40-Jährige ist laut Staatsanwaltschaft Inhaber eines Zulassungsdienstes und soll in 51 Fällen jeweils 100 Euro an Özkan G. gezahlt haben. Er musste sich wegen des Vorwurfs der Bestechung verantworten und wurde zu einem Jahr und acht Monaten Haft auf Bewährung verurteilt.

Kosten als „Expresszuschlag“ auf Kunden umgelegt

Beide Angeklagten hatte vor Gericht gestanden. Er habe sich „verleiten lassen“, sagte der Ex-Mitarbeiter der Kfz-Zulassungsstelle. Sein Verhalten tue ihm sehr leid. Der Verteidiger des anderen Angeklagten gab an, Hintergrund der Taten seien die damals erheblichen Wartezeiten bei der Kfz-Zulassung gewesen. „Da kam die Idee mit dem Expresszuschlag.“ Als diesen soll Mehmet I. die zusätzlichen Kosten auf seine Kunden umgelegt haben.

Der Staatsanwalt hatte zwei Jahre und zehn Monate Haft gegen den 30-Jährigen und eine zweijährige Bewährungsstrafe gegen den 40-Jährigen gefordert. Die Verteidiger plädierten auf geringere Strafen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Drei weitere ursprünglich Mitangeklagte, ebenfalls Inhaber oder Mitarbeiter von Zulassungsdiensten, wurden bereits wegen entsprechender Zahlungen an den Angeklagten G. zu Bewährungsstrafen verurteilt.

Die dubiosen Geschäfte flogen im August 2018 auf, nachdem Ermittler des Landeskriminalamts insgesamt 19 Objekte in Berlin durchsucht hatten. Der Verdacht richtete sich ursprünglich gegen neun Personen. Bei dem Mitarbeiter der Zulassungsstelle fanden Ermittler damals 2500 Euro in bar. Ein Sprecher der der Kfz-Zulassungsstelle übergeordneten Innenverwaltung sagte damals, man nehme die Vorwürfe „mit Entsetzen“ zur Kenntnis. Dass der Mann aufgeflogen sei, zeige aber auch, dass die Kontrollmechanismen in der Behörde funktionierten.

Kfz-Zulassungsstelle: 2018 Wartezeiten von vier bis sechs Wochen

Wer zum damaligen Zeitpunkt ein Auto anmelden wollte, brauchte viel Geduld. Die Kfz-Innung bezifferte die Wartezeiten im Sommer 2018 auf vier Wochen, ein Insider sprach sogar von sechs Wochen. Der nun Verurteilte soll das gegen Zahlung auf wenige Tage verkürzt haben. Mittlerweile sind solche Zeiten die Regel.