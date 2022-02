Museum zeigt Widersprüche von Karl Marx

Berlin. Den einen gilt er als Idol, die anderen verteufeln ihn als Feindbild - Karl Marx' Person und seine Werke sind über seine Lebenszeit hinaus bekannt und umstritten. "Den einen, eigentlichen Karl Marx gibt es nicht", sagte Kuratorin Sabine Kritter am Dienstag im Deutschen Historischen Museum. Dort wird ab Donnerstag bis zum 21. August die Ausstellung "Karl Marx und der Kapitalismus" zu sehen sein, die die Facetten und Widersprüche des Philosophen beleuchtet.

Immer wieder finden sich Gegensätze in der Ausstellung. So setzte sich Marx (1818-1883) unter anderem für die jüdische Emanzipationsbewegung ein. Gleichzeitig argumentierte er in seinen Schriften antisemitisch, benutzte beispielsweise Chiffren, die Juden mit einem Weltkapital in Verbindung bringen.

Auch die Auslegung seiner Schriften ist nicht eindeutig. So habe Marx in einem Gespräch gesagt, dass Gewerkschaften die Grundformen seien, in denen die Arbeiter ihr gemeinsames Zusammentun erkennen würden, und Parteien seien eher Modeerscheinungen, berichtete der Historiker Jürgen Herres. Dieses Interview sei in der DDR nie gedruckt worden.

Die Organisatoren der Ausstellung haben neben den theoretischen Elementen auch den Anspruch auf einen inklusiven Zugang. So ertönt neben der "Spinning Jenny" ab und zu der Lärm einer solchen Halle oder es strömt der Geruch von Maschinenöl in die Nase. "Zu jedem Thema gibt es einen Bereich, der mit mehr als einem Sinn zu erfassen ist", sagte Kuratorin Kritter.

Mit der Ausstellung will Museumspräsident Raphael Gross verschiedene Blickwinkel auf den bis heute unterschiedlich besetzten Begriff Kapitalismus historisch einordnen. Dafür dient neben Marx von April an eine weitere Ausstellung. Mit "Richard Wagner und das deutsche Gefühl" (8.4.-11.9.) soll dann die Sicht eines ebenso prominenten wie wirkungsvollen Akteurs des 19. Jahrhunderts auf politische Umbrüche und Strömungen gezeigt werden.

© dpa-infocom, dpa:220208-99-31280/2