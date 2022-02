Polizei sucht nach flüchtigem Gefangenen aus JVA

Spremberg. Am Montagabend ist ein Gefangener aus dem offenen Vollzug der JVA Luckau-Duben geflüchtet. Wie das Ministerium der Justiz in Potsdam am Dienstag mitteilte, entkam der 36-Jährige aus der Außenstelle Spremberg und war am Dienstagvormittag noch immer flüchtig. Im vergangenen Jahr wurde der Mann wegen Leistungserschleichung zu einer Freiheitsstrafe von fünf Monaten und zwei Wochen verurteilt. Am 2. Dezember 2021 stellte sich der 36-Jährige selbst zum Strafantritt. Das Strafende sei auf den 30-April datiert, so das Ministerium. Die Polizei fahndet nun nach dem Mann.

Anstalten des offenen Vollzuges haben keine oder nur verminderte Vorkehrungen gegen die Flucht von Gefangenen. Sie dienen dazu, den Gefangenen den Übergang in die Freiheit zu erleichtern. Sie können unter anderem außerhalb des Vollzuges arbeiten oder das Wochenende bei der Familie verbringen.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

© dpa-infocom, dpa:220208-99-28201/2