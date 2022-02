Novavax Berlin: Verfügbarkeit, Impftermine - alle Infos

Wann ist Novavax in Berlin verfügbar? Gibt es in Berlin bereits Impftermine? Die Morgenpost beantwortet die wichtigsten Fragen.

Ein neuer Corona-Impfstoff soll ab 21. Februar in Deutschland ausgeliefert werden. Die Ständige Impfkommission hat jetzt ihre Einschätzung dazu abgegeben - und auch eine zweite Auffrischimpfung in den Blick genommen.

Berlin. Mit dem Einsatz des Corona-Impfstoffs Nuvaxovid vom US-Hersteller Novavax erreicht die Impfkampagne in Deutschland eine neue Stufe. Viele Menschen warten auf eine Immunisierung mit diesem Proteinimpfstoff, weil sie - unbegründeterweise - der mRNA-Technologie der Impfstoffe von Biontech und Moderna nicht trauen.

Noch müssen sich Novavax-Interessenten gedulden: Zwar hat die Ständige Impfkommission (Stiko) den Impfstoff für Menschen ab 18 Jahren empfohlen. Novavax soll allerdings erst ab dem 21. Februar zur Verfügung stehen. Unklar ist zunächst, in welchen Mengen Novavax verfügbar sein wird.

Wann ist Novavax in Berlin verfügbar? Gibt es in Berlin bereits Impftermine? Kann man sich auf eine Warteliste setzen lassen? Welche weiteren Novavax-Pläne gibt es in Berlin? Die Morgenpost beantwortet hier die wichtigsten Fragen zu Novavax. Die Seite wird fortlaufend aktualisiert, sobald neue Informationen zur Verfügung stehen.

Novavax Berlin: Wann ist Novavax in Berlin verfügbar?

Novavax steht bundesweit ab dem 21. Februar 2022 zur Verfügung.

Gibt es in Berlin für Novavax bereits Impftermine?

Während in Rheinland-Pfalz und Niedersachsen Impftermine für die Immunisierung mit Novavax vergeben werden, wartet der Berliner Senat damit noch ab. Laut Berliner Gesundheitsverwaltung hat das Bundesgesundheitsministerium als Liefertermin für das Land Berlin die achte Kalenderwoche (21. bis 27. Februar 2022) genannt.

Kann man sich für einen Impftermin mit Novavax schon vormerken lassen?

Auf dem Terminbuchungsportal Doctolib ist eine Termin-Buchung für eine Impfung mit Novavax möglich. Sucht man dort nach "Impfung Covid-19" in Berlin oder dem eigenen Postleitzahlgebiet und legt Novavax als bevorzugten Impfstoff fest, erhält man eine Auswahl an Arztpraxen, für die eine Terminbuchung möglich ist.

Aktuell werden folgende Arztpraxen aufgeführt:

Impfzentrum BIKINI Berlin, Budapester Straße 50, 10787 Berlin: Novavax-Termine ab 28. Februar 2022

Impfzentrum Kreuzberg, Schlesische Straße 19, 10997 Berlin: Novavax-Termine ab 28. Februar 2022

Stand: 8. Februar 2022

Wo soll in Berlin Novavax geimpft werden?

Das ist laut Senat noch unklar. Aktuell wird abgestimmt, an wen der Impfstoff geliefert wird und ob er ausschließlich in den Impfzentren oder auch in Arztpraxen verabreicht werden soll. Die Kassenärztliche Vereiigung (KV) Berlin teilte mit, laut Bundesgesundheitsministerium würden Arztpraxen den Impfstoff in diesem Quartal noch nicht über die Apotheken beziehen können.

Wo kann ich mehr über Novavax erfahren?

Alle Informationen über den Impfstoff von Novavax, seine Wirksamkeit gegen Corona und Corona-Varianten wie Omikron, Nebenwirkungen und die Funktionsweise von Novavax finden Sie auf dieser Novavax-Übersichtsseite.

