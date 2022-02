Berlin: Klimaschützer blockieren auch am Dienstag die A100

Wegen Spontan-Demonstrationen an der Berliner Stadtautobahn A100 kommt es am Dienstagvormittag wieder zu Verkehrseinschränkungen.

Berlin. Klimaschutzaktivisten haben ihre Blockaden der Berliner Stadtautobahn A100 auch am Dienstagvormittag fortgesetzt. Wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) mitteilte, wurde die Autobahn gegen 8.15 Uhr in Richtung Wedding in Höhe Tempelhofer Damm und der Tunnel Britz wegen einer Spontan-Demonstration gesperrt. Etwa 25 Minuten später hieß es, die Autobahn sei wieder befahrbar. Die Ausfahrt Tempelhofer Damm bleibe aber weiterhin gesperrt.

Zu "massiven Verkehrseinschränkungen" kommt es laut VIZ auch in Höhe Kreuz Schöneberg. Auf der A103 gebe es stadteinwärts einen Stau mit einer längeren Fahrzeit von derzeit 30 Minuten.

Laut Polizei gebe es an der Ausfahrt am Tempelhofer Damm eine einstellige Anzahl an Menschen, die teilweise an die Straße angeklebt sind, am Sachsendamm ungefähr zehn Personen, von denen sich auch einige an die Straße geklebt hätten. Und auch an der Ausfahrt Alboinstraße blockierten Aktivisten die Straße.

Fotos, die am Vormittag bei Twitter veröffentlicht wurden, zeigen mehrere Aktivisten auf einer Fahrbahn. Dazu schrieben die Demonstranten: "Was sollen 18 Mio t Lebensmittel jährlich im Müll in DE, wo 13 Mio. Menschen von Armut betroffen sind, @OlafScholz? Dieser Umgang der #Bundesregierung mit uns Bürger:innen ist respektlos! #EssenRettenLebenRetten kämpft auch heute gegen dieses Unrecht. #MachtEurenJob!"

Blockade der A100 in Berlin: "Jedes Mal hoffe ich nicht geschlagen oder angefahren zu werden"

Eine der Aktivistinnen schrieb bei Twitter: "10. Mal auf der Straße. Es macht mir Angst, jedes Mal hoffe ich nicht geschlagen oder angefahren zu werden. Aber ich bin nicht da, um beliebt zu sein. Ich bin da, weil mir die Klimakrise Angst macht und unsere Regierung in Krisenmanagement komplett versagt."

Die Blockaden Berliner Straßen unter dem Motto "Essen retten - Leben retten" gehen mittlerweile in die dritte Woche. Die Aktivisten fordern ein Gesetz gegen Lebensmittelverschwendung und eine sofortige Agrarwende, um Klimagase aus der Landwirtschaft zu mindern. Sie bezeichnen sich als „Aufstand der letzten Generation“.

Bereits am Montag waren Zu- und Abfahrten der Berliner Stadtautobahn A100 von mehreren Demonstranten blockiert worden, es kam zu mehreren Festnahmen. Bilder und Videos zeigen, wie Autofahrer versuchten, die Aktivisten von der Straße zu ziehen. Auch Mitarbeiter der Berliner Stadtreinigung (BSR) hatten Aktivisten von der Fahrbahn gezerrt.

