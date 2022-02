Berlin und Brandenburg: Milde Temperaturen, Wolken und Regen

Berlin/Potsdam. Die Temperaturen in Berlin und Brandenburg steigen auf bis zu elf Grad an, Wolken und Regen bleiben. Nach den Vorhersagen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sei der Himmel am Dienstag weitgehend bedeckt, zeitweise gebe es etwas Regen oder Sprühregen bei Temperaturen zwischen acht und zehn Grad.

Am Mittwoch werde es etwas trockener, die vielen Wolken blieben aber bestehen. Zeitweilige Auflockerungen seien den DWD-Prognosen nach am ehesten in Südbrandenburg möglich. Die Höchsttemperatur liege bei elf Grad. Auch am Donnerstag bleibe es bewölkt, es werde aber wieder regnerischer bei Temperaturen zwischen acht und elf Grad.

