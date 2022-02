Korruption in Kfz-Zulassungsstelle? Zwei Männer vor Gericht

Berlin. In einem Prozess wegen möglicher Korruption in einer Kfz-Zulassungsstelle kommen ab dem heutigen Morgen zwei Männer in Berlin auf die Anklagebank. Einem 30-jährigen Mann wird vor dem Amtsgericht Tiergarten vorgeworfen, als Mitarbeiter der Behörde bei der Zulassung von Kraftfahrzeugen Geld angenommen und im Gegenzug die Anträge beschleunigt bearbeitet zu haben. Vorgeworfen werden ihm 247 Fälle zwischen Mai 2017 und August 2018. Mitangeklagt ist der Inhaber eines Zulassungsdienstes, von dem der Behördenmitarbeiter in 51 Fällen jeweils 100 Euro erhalten haben soll. Für den Prozess wegen Bestechlichkeit beziehungsweise Bestechung sind fünf Tage bis zum 15. März geplant.

© dpa-infocom, dpa:220207-99-18040/2

