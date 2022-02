Kabinett entscheidet über Lockerungen vor allem im Handel

Blick in den Plenarsaal des brandenburger Landtags.

Potsdam. Die Brandenburger Landesregierung will heute über mögliche Lockerungen der Corona-Regeln insbesondere im Einzelhandel entscheiden. Wie Regierungssprecher Florian Engels mitteilte, soll die 2G-Regel im Einzelhandel voraussichtlich aufgehoben werden. Diese erlaubt derzeit nur Geimpften und Genesenen den Einkauf in den meisten Geschäften. Stattdessen soll im Einzelhandel eine Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske gelten.

Dann können auch wieder Ungeimpfte in Geschäften einkaufen, die nicht der Grundversorgung dienen. Zudem soll die nächtliche Ausgangsbeschränkung für Ungeimpfte in Hotspot-Regionen fallen.

Dagegen soll die 2G-plus-Regel in Gaststätten erhalten bleiben - sie schreibt einen zusätzlichen negativen Test oder eine Booster-Impfung vor. Die Erhebung von Kontaktdaten etwa in der Gastronomie soll ausgesetzt werden. Für Sport im Freien soll die 3G-Regel herrschen, also Zugang für Geimpfte, Genesene oder tagesaktuell negativ Getestete.

© dpa-infocom, dpa:220207-99-18038/2