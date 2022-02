2G-Regel im Berliner Handel fällt

Der Senat will nächste Woche stattdessen eine FFP2-Maskenpflicht in Geschäften beschließen. Brandenburg lockert schon jetzt.

Berlin. Der Berliner Senat will die 2G-Regel für den Einzelhandel aufheben. „Die Omikron-Welle erfordert in vielen Bereichen angepasste Regelungen“, sagte die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) am Montag. Der Senat plane deshalb, die 2G-Regel im Einzelhandel zeitnah zu beenden. „Wir werden dafür die FFP2-Maskenpflicht überall im Einzelhandel einführen, da diese Masken den besten Schutz vor Infektionen bieten.“

Auf diese Regelung habe sie sich mit Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke verständigt, sagte Giffey. Ziel sei es, eine einheitliche Regelung in der Metropolregion Berlin-Brandenburg zu haben. Das teilten Vertreter der Landesregierungen beider Länder am Montag mit. Allerdings will Berlin das nach gegenwärtigem Stand nicht am heutigen Dienstag beschließen, sondern erst kommende Woche. Angesichts des derzeit noch auf hohem Niveau stagnierenden Infektionsgeschehens in Berlin wäre eine sofortige Aufhebung das falsche Signal, heißt es aus Senatskreisen. Derzeit ist lediglich geplant, die 2G-Kontrollpflicht zu lockern. Künftig reicht es demnach für Geschäfte des nicht lebensnotwendigen Einzelhandels bis 200 Quadratmeter aus, den 2G-Nachweis im Geschäft und nicht schon am Eingang zu kontrollieren. Bislang galt das für Geschäfte bis 100 Quadratmeter Größe.

In der kommenden Woche hat die Landesregierung Wissenschaftler in das Rote Rathaus geladen, die die Corona-Lage in Berlin und Deutschland bewerten sollen. Erst danach sollen weitreichende Lockerungen beraten und gegebenenfalls beschlossen werden.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Der Präsident des Berliner Handelsverbandes, Björn Fromm, fordert in einem Gastbeitrag für die Berliner Morgenpost auch für Berlin die sofortige Aufhebung der 2G-Regel. „Es geht darum, dass die Politik unwirksame und unsolidarische Maßnahmen endlich zurücknimmt und sich mit ehrlichen Maßnahmen um das Pandemiegeschehen kümmert“, schreibt Fromm. Jedermann könne sich mit Maske, Abstand, Hygiene und Impfungen ausreichend vor einer Infektion schützen. Vom Senat fordert Fromm ein schnelles Handeln. „Es ist nicht einzusehen, dass Berlin ohne Sachgrund noch eine Woche wartet und weitere Existenzen verloren gehen“, kritisiert Fromm.

In Brandenburg soll die 2G-Pflicht im Einzelhandel bereits diese Woche fallen. Zudem wird die nächtliche Ausgangsbeschränkung für Ungeimpfte in Hotspot-Regionen aufgehoben. Dagegen soll die 2G-plus-Regel in Gaststätten erhalten bleiben – sie schreibt einen zusätzlichen negativen Test vor. Vorgesehen ist in Brandenburg auch, dass Anwesenheitskontrollen – wie in Berlin schon geschehen – abgeschafft werden.

Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) plant möglicherweise noch in dieser Woche weitreichende Lockerungen. Beschlüsse dazu könnten bereits am Dienstag im Kabinett fallen. „Wir haben nur ein Drittel der Belegung der Intensivbetten wie wir vergleichbar bei der vierten Welle von Delta hatten“, sagte Söder am Montag im ZDF- „Morgenmagazin“. Einschränkungen seien richtig, wenn das Gesundheitssystem extrem belastet werde. „Dies ist derzeit aber bei Omikron nicht der Fall.“

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat Lockerungen vor Ostern in Aussicht gestellt, aber vor zu frühen Erleichterungen gewarnt. „Ich glaube, dass wir deutlich vor Ostern lockern werden. Davon bin ich fest überzeugt“, sagte er der „Bild“. Ostern ist in diesem Jahr Mitte April. Gleichzeitig warnte er: „Wir sind vor dem Höhepunkt der Welle. In das Maximum der Fallzahlen jetzt zu lockern, bedeutet: Ich gieße Öl ins Feuer“, sagte der SPD-Politiker.

Ob der Berliner Senat am heutigen Dienstag auch die zulässige Zuschauerzahl bei Großveranstaltungen anhebt, war am Montag noch nicht klar. Die SPD will das bereits in dieser Woche beschließen, denn Sportsenatorin Iris Spranger (SPD) hat dem Senat eine entsprechende Vorlage vorgelegt. Grüne und Linke wollen allerdings auch das erst später beschließen.