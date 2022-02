Bewohnerin bei Brand in Mehrfamilienhaus verletzt

Brandenburg/Havel. Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Brandenburg/Havel ist eine Bewohnerin verletzt worden. Das Feuer sei am Montagvormittag aus noch ungeklärter Ursache in deren Wohnung ausgebrochen, teilte die Polizeidirektion West mit. Die Frau sei von der Feuerwehr gerettet und in ein Krankenhaus gebracht worden. Die übrigen Hausbewohner konnten unverletzt in Sicherheit gebracht werden.

Aus der Wohnung sei auch ein Hund gerettet worden, berichtete ein Sprecher der Feuerwehr. Dagegen seien zwei Vögel in der Wohnung bei dem Feuer umgekommen. Der Brand sei schnell gelöscht worden, sagte der Sprecher. Allerdings seien zwei weitere Wohnungen durch das Löschwasser in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Wohnung, in der das Feuer ausbrach, sei unbewohnbar, berichtete die Polizei. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

