Handelsverband: Legitim noch nie – und legal immer weniger

Die Pandemie ist nun zwei Jahre alt und vorweg – nein, sie ist noch nicht zu Ende. Am Ende ist aber die Legitimation der Politik, weiterhin und trotz besseren Wissens Menschen willkürlich in den Ruin zu treiben. Und genau das passiert seit Monaten durch 2G im Einzelhandel.

Dabei ist seit über einem Jahr klar und wurde unlängst wieder vom Robert-Koch-Institut (RKI) bestätigt, dass das Einhalten von Abständen und das Tragen einer FFP-2 Maske vollkommen ausreichende Schutzmaßnahmen sind.

Björn Fromm ist Präsident des Handelsverbandes Berlin-Brandenburg

Foto: Handelsverband Berlin-Brandenburg

Glaubt man der „Bild“-Schlagzeile vom 14. Januar, rät das RKI sogar dazu, die Corona-Warn-App beim Besuch von Testzentren zu deaktivieren, weil Maske und Abstand ausreichten. Sollten das einmal die Verbände und Gewerkschaften den Kundinnen und Kunden und Beschäftigten im Einzelhandel raten: Schaltet doch einfach eure Corona-Warn-App aus?

Mitarbeiter des Einzelhandels werden beschimpft

Nein, der Handel kämpft seit Monaten gegen die Pandemie und zugleich ums Überleben, käme aber nicht auf solche Ideen. Denjenigen, die nun ganz schlau mit dem Argument daherkommen, dass der stationäre Handel ohnehin gegen den Onlinehandel unter die Räder kommt, sei gesagt: Ihr irrt! Der stationäre Einzelhandel hat seit vielen Jahren eine starke Onlinekonkurrenz bekommen und das ist auch gut so.

Der Handel erfüllt zuvörderst den Zweck, für den Menschen da zu sein. Und da passt manchmal ein Onlineshopping gut in die Arbeitswoche und zu einem anderen Zeitpunkt wieder die Beratung vor Ort, sowie Shopping als Erlebnis und Teil der Freizeitkultur.

Wer diesen stattfindenden Wettbewerb mit Zwangsschließungen und unrechter Ungleichbehandlung argumentativ verwechselt, der sollte sich die Zeit nehmen, über die eigene Werteordnung nachzudenken.

Unsere Mitarbeiterinnen werden bei sogenannten Zugangskontrollen angepöbelt, beschimpft und angespuckt. Sie geraten dank politischer Entscheidungen zum Prellbock der Pandemiebekämpfung. Das ist alles vollkommen unnötig und deshalb auch nicht legitim.

In Zeiten, in denen der Staat nicht mehr in der Lage ist, die Kontaktnachverfolgung zu gewährleisten und Behörden ihre Mitarbeiter trotz Corona-Infektion schnell wieder zur Arbeit drängen, soll ein Teil der Wirtschaft staatliche Kontrollen durchführen? Das ist absurd.

Die öffentliche Verlautbarung, dass die dafür entstehenden Kosten den Unternehmen ausgeglichen werden ist Augenauswischerei. Nur wer wirklich berechtigt ist, die Überbrückungshilfe 4 zu beantragen, hat überhaupt eine Chance auf Kostenerstattung, Tausende kleiner und alle großen Handelshäuser gehen leer aus.

Die epidemiologische Realität ist zudem eine ganz andere. Ganz pragmatisch wurden im stationären Einzelhandel Wegesysteme gebaut, Lüftungsanlagen erweitert, Plexiglaswände gestellt und viele weitere Schutzmaßnahmen ergriffen. Großenteils auf eigene Kosten und aus eigenem Antrieb. Und die Maßnahmen wirken. Nirgendwo sind Handelsgeschäfte zu Hotspots geworden.

Das zeigten die veröffentlichten Daten der Luca-App. Und auch die Unternehmen liefern seit Monaten statistische Zahlen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Einzelhandel sind trotz Kundenkontakt und durch geeignete Maßnahmen weit weniger mit dem Virus infiziert als durchschnittliche Bundesbürger.

Noch beweiskräftiger wird es mit dem Blick auf die Bundesländer, in denen 2G im Einzelhandel als Maßnahme gerichtlich gekippt oder von faktenorientierten Politikern aufgehoben wurde: Dort sind nirgendwo die Fallzahlen vergleichsweise stärker nach oben geschossen. Nur der Umsatz steigt, und die Unternehmen haben eine bessere Chance, bei der ohnehin gedämpften Verbraucherstimmung besser zu wirtschaften.

Deshalb muss man es klar und ehrlich benennen: Unsere Forderungen nach Abschaffung der 2G-Regelungen im Handel sind keine unerhörten Rufe nach Lockerungen zur falschen Zeit!

Politik soll ehrliche Maßnahmen ergreifen

Es geht darum, dass die Politik unwirksame und unsolidarische Maßnahmen endlich zurücknimmt und sich mit ehrlichen Maßnahmen um das Pandemiegeschehen kümmert. In Parlamenten soll über die Impfpflicht gestritten und die wirkliche Hospitalisierung muss beobachtet werden. Jeder Mensch kann sich heute schützen – mit Maske, Abstand, Hygiene und ausreichenden Impfangeboten. Der Einzelhandel hat lange genug gelitten und wird dennoch weiterhin seinen solidarischen Beitrag zur Pandemiebekämpfung leisten. Der Zweck heiligt aber nicht alle Mittel, deshalb stoppt 2G im Einzelhandel, besser heute als morgen!