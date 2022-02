Corona bei der Berliner Polizei: Ausfallrate von knapp fünf Prozent

Berlin. Die Berliner Polizei kann ihre Aufgaben trotz coronabedingter Ausfälle weiterhin ohne größere Personalverschiebungen oder Umstrukturierungen erledigen. Laut Polizeipräsidentin Barbara Slowik sind derzeit 1184 Beschäftigte der Behörde wegen Corona-Infektion oder Quarantäne nicht einsatzfähig. Das seien 4,4 Prozent des Personals. „Die Polizei Berlin ist nach wie vor 24/7 für die Menschen in dieser Stadt einsatzbereit“, sagte Slowik am Montag im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses.

Corona in Berlin, Deutschland und der Welt - mehr zum Thema

Die seit sechs Wochen amtierende Innensenatorin Iris Spranger (SPD) nutzte die erste inhaltliche Sitzung des Gremiums für einen Ausblick auf die für sie wichtigsten Vorhaben dieser Legislaturperiode. Dabei kündigte sie an, dass die Polizei mehr Personal einstellen könne als im Haushaltsentwurf vorgesehen. Konkrete Zahlen nannte Spranger mit Verweis auf die laufenden Verhandlungen für den Doppeletat 2022/2023 aber nicht. Die bisherigen Planungen sahen bis 2024 rund 18.900 Polizisten vor, also einige hundert mehr als derzeit. Bis 2030 sollen es dann 20.000 Polizisten sein.

Fahrradstaffel wird ausgebaut

Spranger kündigte zudem an, dass die Fahrradstaffel künftig in der gesamten Stadt eingesetzt werden soll. Statt derzeit 50 soll es künftig 300 Polizistinnen und Polizisten auf zwei Rädern geben. Die Zahl der Bodycams soll im aktuell laufenden Test von 30 auf 300 erhöht werden. Als weitere Schwerpunkte nannte die Senatorin die angekündigte Polizeiwache am Kottbusser Tor, Videoüberwachung an Plätzen mit viel Kriminalität, die weitere Sanierung und den Neubau von Schießanlagen sowie den Bau einer modernen Einsatzleitstelle für Polizei und Feuerwehr. Den geplanten Neubau der Feuerwehr- und Rettungsakademie auf dem Gelände des früheren Flughafens Tegel bezeichnete Spranger als „absolut prioritär“.

Zum Thema Fahrraddiebstähle sagte Spranger, auch hier müsse mehr geschehen: „Die Aufklärungsquote ist leider noch nicht so, wie wir uns das vorstellen.“ Mit Blick auf das von Linken und Linksmilitanten bewohnte Szeneobjekt in der Rigaer Straße 94 in Friedrichshain sagte die Politikerin: „Ich stelle mich ganz klar gegen Linksextremismus.“

Fortgeführt werden soll auch die ebenfalls bereits auf den Weg gebrachte Wiedereinführung von Kontaktbereichsbeamten, der Kampf gegen die Clan-Kriminalität sowie die Erarbeitung eines Gesetzes zur Sicherheit kommerzieller Großveranstaltungen.

Die Innenpolitiker der Koalitionspartner von Grünen und Linken, Vasili Franco und Niklas Schrader, betonten andere Schwerpunkte: mehr Kontrollen im Straßenverkehr, Quittungen mit Begründungen der Polizei bei Kontrollen von Verdächtigen an Orten mit viel Kriminalität, die Benennung eines Polizeibeauftragten für Beschwerden und den geplanten Untersuchungsausschuss zu rechtsextremen Anschlägen in Neukölln.

Die Opposition signalisierte für viele Vorhaben Zustimmung. Björn Jotzo (FDP) kritisierte allerdings „blumige Ansagen“. CDU und AfD vermissten ein Bekenntnis zur Einführung des sogenannten finalen Rettungsschusses.