Corona bei der Berliner Polizei: Ausfallrate von knapp fünf Prozent

Berlin. Die Polizei ist nach Aussage von Polizeipräsidentin Barbara Slowik trotz personeller Ausfälle in Folge der Corona-Pandemie weiterhin einsatzbereit. „Die Polizei Berlin ist nach wie vor 24 / 7 (rund um die Uhr) für die Menschen in dieser Stadt einsatzbereit“, sagte Slowik am Montag im Innenausschuss.

Derzeit seien 890 Mitarbeitende der Behörde mit dem Coronavirus infiziert. 41 befänden sich in amtsärztlich angeordneter Quarantäne, 253 seien vorsorglich isoliert. Insgesamt seien somit 1184 Beschäftigte der Behörde von der Pandemie betroffen. Laut Slowik entspricht dies einem Anteil von 4,4 Prozent am gesamten Personalkörper der Polizei.

Die durch die Ausfälle bedingten Defizite könnten derzeit aber noch ausgeglichen werden, ohne dass Personal zwischen Dienststellen verschoben werden müsse, sagte Slowik. „Unsere regelmäßige Arbeit läuft also nach wie vor.“

Polizei Berlin: Krankenstand von gut 15 Prozent

Der Krankenstand bei der Polizei liegt laut Slowik derzeit bei etwas mehr als 15 Prozent. Die Zahl beziehe sich nicht nur auf die Corona-Fälle, sondern auf sämtliche krankheitsbedingten Ausfälle.

Gemäß behördeninternem Pandemieplan arbeitet die Polizei demnach in der Pandemiestufe 1. Diese gilt bei einem Krankenstand von 15 bis 30 Prozent. Stufe 2 gilt laut Plan ab einer krankheitsbedingten Abwesenheit von 30 Prozent. Ab einer Ausfallrate von 50 Prozent gilt Stufe 3. „Da sind wir wirklich noch weit von entfernt“, sagte Slowik.

80 Prozent bei der Polizei Berlin sind geimpft

Die Impfquote bei der Polizei bezifferte Slowik mit 80 Prozent der Mitarbeitenden. Geboostert sei etwa die Hälfte der Beschäftigten.

Bei der Feuerwehr liegt die Impfquote laut Feuerwehr-Chef Karsten Homrighausen derzeit bei rund 90 Prozent. 60 Prozent der Beschäftigten hätten bereits eine Booster-Spritze erhalten. 330 Dienstkräfte seien derzeit corona-bedingt nicht im Einsatz.

Innensenatorin Iris Spranger (SPD) bezeichnete die Ausfälle im Innenausschuss „noch als moderat.“