Rigaer 94: Möglicherweise Einigung bei Kadterschmiede

Berlin. Im Streit um die Räumung der Kneipe „Kadterschmiede“ an der Rigaer Straße 94 scheint eine einvernehmliche Lösung nicht mehr ausgeschlossen. Beide Seiten gaben vor dem Berliner Landgericht an, über einen außergerichtliche Lösung nachdenken zu wollen. Dort begann am Montag das Verfahren um die Räumungsklage des Hauseigentümers gegen den Verein, der die Kneipe in dem von Linksautonomen teilbesetzten Haus in Friedrichshain betreibt.

Eine Vertreterin der 59. Zivilkammer regte an, doch Geld und Energie zu sparen und einen Vergleich anzustreben. Alternativ würde das Gerichtsverfahren weiter andauern und wahrscheinlich nächstinstanzlich vor dem Berliner Kammergericht weitergeführt werden. „Das Ganze dauert, und ich denke, das nervt“, so die Richterin weiter. Stattdessen schlug sie vor, dass sich beide Seiten in einem regulären Mietvertrag auf eine Miete von monatlich 650 Euro zuzüglich Nebenkosten einigen und die Vermieterseite dem Verein alte Mietschulden bis dahin erlässt.

Rigaer Straße 94: „Eine einvernehmliche Lösung wird gerne gesehen“

Die Rigaer 94 gilt als eines der letzten Symbole der linksautonomen Szene in Berlin. Um das Haus herum und aus der Sympathisantenszene kommt es immer wieder zu Straftaten und Zusammenstößen mit der Polizei. Der Grundstückseigentümer, die britische Lafone Investment Limited, hatte auf Räumung der Kneipe, die im Seitenflügel betrieben wird, geklagt.

„Eine einvernehmliche Lösung wird gerne gesehen“, sagte Rechtsanwalt Alexander von Aretin, der die Lafone vertritt. Er werde seiner Mandantschaft das Angebot unterbreiten. Von Aretin und sein Kollege Marcus Bernau betonten dabei auch, dass die Eigentümergesellschaft keinesfalls auf Gewinnmaximierung aus sei, sondern lediglich rechtsgültige Mietverträge mit den Bewohnenden des Hauses schließen wolle.

Auch Lukas Theune, der den Verein anwaltlich vertritt, zeigte sich dem Vorschlag des Gerichts nicht ganz abgeneigt. „Das Interesse an der Nutzung der Räumlichkeiten ist und bleibt sehr groß.“ Allerdings müsse im Verein zunächst basisdemokratisch entschieden werden, wie mit dem Vorschlag umzugehen sei. Dem im Wege stehen laut Theune die zwölf Räumungsklagen gegen Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses, die derzeit noch beim Amtsgericht Kreuzberg anhängig sind.

Prozess fand unter erhöhten Sicherheitsbedingungen statt

Der Streit um die Kadterschmiede dauert bereits seit Jahren an. Bereits 2016 wurde die Kneipe geräumt – zu Unrecht, wie sich später herausstellte. Sie durfte weiter betrieben werden. Der jetzige Prozess sollte ursprünglich bereits im vergangenen April beginnen. Allerdings reichte die Beklagtenseite einen Befangenheitsantrag gegen die Kammer ein, der letztlich abgelehnt wurde.

Da es in der Vergangenheit am Rande solcher Verhandlungen immer wieder zu Demonstrationen und Störaktionen kam, wurde diese Verhandlung in einen Saal des Kriminalgerichts in Moabit verlegt. Dort fand er unter erhöhten Sicherheitsbedingungen statt. Allerdings blieb es um das Gericht anders als bei vergangenen Prozessen ruhig. Das Landgericht hat für den 21. März einen Verkündigungstermin angesetzt.

Gutachten soll klären, ob Lafone überhaupt existiert

Auch die Frage, ob die Lafone überhaupt nach deutschem Recht existiert und entsprechend klageberechtigt ist, stand am Montag zumindest im Raum. Nach Ansicht der Bewohnerinnen und Bewohner der Rigaer 94 handelt es sich um eine reine Briefkastenfirma, die spätestens nach dem Brexit in Deutschland nicht klageberechtigt ist. Das Amtsgericht Kreuzberg entschied am vergangenen Donnerstag im ersten Räumungsverfahren um eine der Wohnungen, dass dies zunächst im Rahmen eines Rechtsgutachtens zu klären sei.