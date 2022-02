Berlin. Am Brandenburger Tor in Berlin hat ein Auto gebrannt. Die Feuerwehr ging am Montagmorgen nach einer ersten Einschätzung von einem normalen Motorbrand aus und löschte das Feuer, wie ein Sprecher sagte. Der brennende Wagen stand auf der Straße des 17. Juni kurz vor dem Platz des 18. März am Brandenburger Tor. Fotos im Internet zeigten, wie große Flammen aus der Motorhaube schlugen.

© dpa-infocom, dpa:220207-99-09663/2

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.