Kinder gestalten ihr Zuhause mit Zukunft

Im Juni vergangenen Jahres fand der 7. Plakatwettbewerb am Checkpoint Charlie statt. Mit dabei: Anne Sebald (hinten v.l.), Peggy Hertner, Beate Ernst, Andreas Knieriem, Christine Richter, Frauke Bank und die Gewinner.

Berlin. „Mein Zuhause mit Zukunft“ – so lautet der Titel des diesjährigen Plakatwettbewerbs für Jungen und Mädchen im Alter zwischen sechs bis zwölf Jahren. Ausgerufen von der Initiative „Wir Berlin“, die sich seit Jahren für mehr Umweltschutz und Nachhaltigkeit in Berlin einsetzt. Die Kinder sollen auf Plakaten darstellen, wie sie sich die Zukunft ihres Zuhauses oder ihres Kiezes vorstellen und welche Zukunftsbilder von einem nachhaltigen Kiez sie erträumen. „Dabei soll die Frage beantwortet werden: Was macht unser Zuhause von morgen überhaupt lebenswert und umweltfreundlich“, sagt Anne Sebald, Projektleiterin des Wettbewerbs.

Schon seit 2015 ruft die Initiative „Wir Berlin“ diesen Plakatwettbewerb aus. Hunderte Mädchen und Jungen, auch Schulklassen beteiligen sich jedes Jahr. Die Plakate werden dann von einer Jury bewertet, die besten Arbeiten werden öffentlich gekürt und anschließend in diversen Ausstellungen in Berlin gezeigt. Außerdem gibt es Sonderpreise von den Unterstützern des Wettbewerbs wie der Wall GmbH, der PSD Bank, der Berliner Stadtreinigung, Edge Technologies und des Zoos Berlin; auch die Berliner Morgenpost unterstützt die Plakataktion seit einigen Jahren und hat auch in diesem Jahr wieder einen Preis für besonders engagierte Schulen ausgelobt.

Kinder können einzeln oder in Gruppen teilnehmen

„Unsere wachsende Stadt steht vor großen Zukunftsaufgaben“, sagt Beate Ernst, die Initiatorin von „Wir Berlin“. Wohnungsbau, Mobilität, Erhalt des Stadtgrüns seien einige dieser wichtigen Aufgaben, die Herausforderungen dabei die steigenden Temperaturen, CO2-Emissionen oder auch mehr Trockenheit. Deshalb sei es wichtig, umweltfreundliche Kieze zu gestalten – etwa durch kluge stadtplanerische Entscheidungen, innovative Materialien oder zukunftsträchtige Technologien, so Projektleiterin Sebald. „Auch ich wünsche mir mehr Freiräume für alle.“ Sie sei gespannt auf die Ideen der Berliner Kinder.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

An dem Wettbewerb können sich Kinder einzeln oder auch als Gruppe beteiligen. Die Plakate können zu Hause oder auch im Unterricht erstellt werden. Möglich sind Zeichnungen, gemalte Bilder, Collagen oder auch Fotos. Einsendeschluss ist der 2. Mai diesen Jahres. Anmeldungen sind ab sofort möglich unter www.wir-berlin.org/plakatwettbewerb2022.