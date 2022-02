Ministerium: Tägliche Tests in Schulen ab Mitte Februar

Potsdam. Schülerinnen und Schüler in Brandenburg können sich ab dem 14. Februar fünfmal statt dreimal pro Woche auf Corona testen lassen. Das teilte das Bildungsministerium am Sonntag mit. Damit sollen Corona-Infektionen noch frühzeitiger erkannt werden. Fünf Tests pro Woche waren schon früher geplant, doch erst musste die Beschaffung organisiert werden. Ende Dezember hatte ein Anbieter den Zuschlag nach einer europaweiten Ausschreibung erhalten. Bisher sind drei Corona-Tests Pflicht, um die Schule zu besuchen.

Für die mehr als 293.000 Schülerinnen und Schüler beginnt am Montag wieder der Unterricht, in der Regel im Präsenzbetrieb. Allerdings ist die Präsenzpflicht für die Schüler in den Jahrgangsstufen 1 bis 5, 7 und 8 sowie in den Leistungs- und Begabungsklassen und an den Förderschulen vorerst weiter ausgesetzt. Vor den Ferien hatten nach Angaben des Ministeriums aber nur drei bis fünf Prozent der Eltern die Möglichkeit genutzt, ihre Kinder zuhause lernen zu lassen.

Nach dem Ende der Winterferien beginnt an diesem Montag auch die Testpflicht in Brandenburgs Kitas und Krippen. Damit müssen Kinder ab einem Jahr zwei Mal pro Woche vor dem Besuch der Kindertageseinrichtung auf das Coronavirus getestet werden. Die Test-Kits sollen den Eltern von den Trägern der Einrichtungen zur Verfügung gestellt werden, wie das Bildungsministerium in Potsdam mitteilte. Das Land will den Trägern die Kosten erstatten.

