Prenzlauer Berg: Rassistischer Angriff auf 17-Jährige - Berliner Polizei korrigiert Pressemeldung

Berlin. Die Berliner Polizei hat im Fall einer Attacke auf eine 17-Jährige in Prenzlauer Berg eine Pressemeldung korrigiert. Wie die Behörde am Mittwoch klarstellte, hatte die junge Frau sehr wohl eine Maske getragen. In einer Erstmeldung war die fehlende Maske als Anlass für die folgende Attacke genannt worden. Dabei ging es um die Frage, ob der Streit wegen der fehlenden Corona-Maske ausgebrochen sei oder ob es eigentlich um Rassismus ging, wie die junge Frau später in einem emotionalen Video auf Instagram betonte.

"Wie bei jeder anderen Pressemeldung der Polizei Berlin auch kann nur der Stand der Informationen wiedergegeben werden, der zum Zeitpunkt des Verfassens der Meldung bestand. Die hier verwendeten Informationen stammten aus den vor Ort aufgenommenen Strafanzeigen, die, wie die weiteren Ermittlungen gezeigt haben, missverständlich formuliert waren", heißt es in der Korrekturmeldung der Polizei nun.

Prenzlauer Berg: 17-Jährige trug Maske in der Straßenbahn

Nach Auswertung von Videomaterial sei festgestellt worden, dass die Jugendliche beim Ein- und Aussteigen aus der Tram eine Mund-Nase-Bedeckung trug. Nur bei dem auf die rassistischen Beleidigungen folgenden Streitgespräch mit den sechs Erwachsenen habe sie die Maske kurzfristig nach unten gezogen. Die sechs tatverdächtigen Erwachsenen hätten überwiegend keine Maske, hieß es von der Polizei weiter. Die Ermittlungen dauern an.

Die Attacke hatte sich am vergangenen Sonnabend in einer Tram der Linie M4 ereignet. Nach Angaben der Jugendlichen sei es dort erst zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen. Dabei sei sie von zwei Frauen aus der Gruppe rassistisch beleidigt worden. Als alle Beteiligten an der Haltestelle Greifswalder Straße die Bahn verlassen hatten, soll eine der drei Frauen der 17-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen und mehrfach versucht haben, sie zu treten.

Als es der 17-Jährigen gelungen sei, den Attacken auszuweichen, hätten sie zwei Männer aus der Gruppe festgehalten. Zwei der drei Frauen sollen die Jugendliche mehrfach geschlagen und getreten haben. Zudem soll eine der Frauen ihr Haare ausgerissen haben. Anschließend sollen sich die drei Männer und die drei Frauen in Richtung Erich-Weinert-Straße entfernt haben.

Attackiertes Mädchen macht Video von den Tätern

Laut Polizeibericht konnte die 17-Jährige mit ihrem Handy noch ein Video von den sechs Personen aufnehmen, das sie den Beamten zeigte. Einer der Einsatzkräfte habe einen Mann aus vorangegangenen Einsätzen in einer Kneipe an der Greifswalder Straße wiedererkannt. In diesem Lokal konnten die drei Männer, 42, 44 und 51 Jahre alt, festgestellt werden. Die Tatverdächtigen, die vorläufig festgenommen wurden, bestritten die Vorwürfe.

Bei dem 42-Jährigen fanden die Polizisten Betäubungsmittel. Alle Festgenommenen waren betrunken, freiwillige Atemalkoholmessungen ergaben bei dem 42-Jährigen einen Wert von rund 0,9, bei dem 44-Jährigen von rund 0,7 und bei dem 51-Jährigen von rund 1,8 Promille. Zu den Frauen wollte zunächst keiner der Männer Angaben machen. Die Männer wurden in einem Polizeigewahrsam erkennungsdienstlich behandelt, dem 51-Jährigen wurde zudem Blut abgenommen. Anschließend wurden sie wieder entlassen.

Die 17-Jährige erzählte in dem knapp zehn Minuten langen Video aus dem Krankenhaus zum Teil weinend von dem Angriff: „Ich wurde gestern zusammengeschlagen, weil ich Ausländerin bin.“ Sie sei festgehalten worden, sechs Männer und Frauen hätten auf sie eingeprügelt und eingetreten, ihr gegen den Kopf geschlagen, an ihren Haaren gezogen und sie rassistisch beschimpft. Sie habe um Hilfe geschrien und gebettelt, aber trotz vieler anwesender Menschen habe ihr niemand geholfen.