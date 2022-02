Brände Mann bei Brand in Tempelhof verletzt - Feuer in Staaken

Berlin. Bei einem Wohnungsbrand in Berlin-Mariendorf ist in der Nacht zum Sonntag ein Mensch verletzt worden. In der Wohnung seien Einrichtungsgegenstände in Brand geraten, die Ursache sei unklar, teilte die Feuerwehr mit. Weitere Angaben zu dem Feuer am Forddamm lagen zunächst nicht vor.

Im westlichen Berliner Stadtteil Staaken (Bezirk Spandau) wurden die Einsatzkräfte in der Nacht zu einem Kellerbrand gerufen. Sie konnten die Flammen in dem achtgeschossigen Gebäude in der Maulbeerallee rasch löschen, wie es aus dem Lagezentrum der Feuerwehr hieß. Verletzt worden sei niemand, die Brandursache sei unklar.

In Staaken brannten Kellerverschläge.

Foto: Pudwell

Rund um die Heerstraße in Spandau mit Schwerpunkt im Stadtteil Staaken kommt es seit längerer Zeit immer wieder zu Bränden. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und teilte Mitte Januar mit, das zwei Verdächtige vorübergehend festgenommen worden seien.