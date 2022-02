Berlin. Auf der Müllerstraße in Berlin-Wedding ist ein Fußgänger von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, erlitt der 34-Jährige bei dem Unfall am Vorabend schwere Kopfverletzungen, einen Armbruch sowie Hautabschürfungen. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Warum er die Fahrbahn von einem begrünten Mittelstreifen aus betrat, obwohl das Auto einer 25-jährigen Frau nahte, muss noch ermittelt werden.

( dpa )