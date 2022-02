Drei Verletzte bei Unfall mit Luxus-Limousine

Stolpe. Bei einem Auffahrunfall unter Beteiligung einer Luxus-Limousine sind auf der Bundesautobahn 111 bei Stolpe (Brandenburg) drei Menschen verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei fuhren zwei Autofahrer am Freitagabend in Fahrtrichtung Hamburg mit überhöhter Geschwindigkeit auf dem linken Fahrstreifen auf die Luxus-Limousine auf. Durch umherfliegende Fahrzeugteile wurde auch ein dahinter fahrendes Fahrzeug beschädigt. Eine 25-jährige Autofahrerin, ihre 21-jährige Insassin und die 40-jährige Beifahrerin der Luxus-Limousine wurden mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf 500.000 Euro. Die vier beteiligten Autos waren nicht mehr fahrbereit. Die Ermittlungen zum Unfall dauerten den Angaben zufolge noch an.

© dpa-infocom, dpa:220206-99-00087/2

