Konzert: Chilly Gonzales spielt am 7. April 2022 in Berlin.

Berliner Philharmonie Chilly Gonzales live in Berlin 2022 – Was Fans wissen müssen

Chilly Gonzales ist zurück: Nach seiner letzten Tour, die aufgrund der Corona-Pandemie abgebrochen werden musste, ist der Klaviervirtuose und Allround-Entertainer 2022 endlich wieder auf der Bühne zu sehen und kommt am 7. April 2022 für ein Konzert nach Berlin. Im Gepäck hat der Kanadier eine Auswahl seines Schaffens, persönlichen Lieblingsstücken und Publikumserfolgen wie "Gogol", "Dot" und "Othello" sowie ganz eigene Interpretationen bekannter Hits wie "Summer of '69" und "Baby One More Time".

Chilly Gonzales zog im Jahr 1999 nach Berlin. Als selbsterklärter President der Berliner Underground-Szene spielte der kanadische Pianist Songs von Daft Punk, Björk, Placebo und Chet Baker solo auf dem Klavier nach und konnte so mehr und mehr Fans für sich gewinnen. 2022 können ihn Berliner Fans endlich wieder live in seiner Wahlheimat erleben.

Wo wird Chilly Gonzales in Berlin spielen?

Das Konzert wird in der Philharmonie Berlin (Herbert-von-Karajan-Straße 1, 10785 Berlin) stattfinden.

Gibt es noch Tickets für das Konzert?

Ja, für das Berlin-Konzert von Chilly Gonzales in der Philharmonie Berlin sind noch Karten erhältlich. Wer noch Tickets ergattern möchte, sollte sich allerdings beeilen. Tickets können auf der Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf erworben werden (ab 42,25 Euro zzgl. Gebühren).

Wann geht es in Berlin los?

Der Einlass startet am Donnerstag (7. April 2022) um 19.00 Uhr. Das Konzert beginnt gegen 20.00 Uhr.

Welche Songs wird Chilly Gonzales in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist bei seinem Konzert in der Philharmonie davon abweichen, aber diese Songs spielte Chilly Gonzales bei seinem Auftritt 2020 in Toronto:

Gogol Armellodie Othello C.M Blues Nero’s Nocturne Rideaux Lunaires Prelude in C sharp major Present tense Chico Dot Cello Gonzales Overnight Femina Britney Masterclass Nimbus Gentle Threat Tourist Oregano Shut Up and Play the Piano The Grudge Knight Moves Advantage Points

Zugabe:

Previously on Chilly Gonzales... Who wants to hear this? / Rap Race Take me to Broadway Improvisation Never Stop (Chilly Gonzales Rap) Meischeid Working for the Weekend Summer of '69 Sunglasses at Night Shout / Everybody Wants to Rule the World Nothing Compares 2 U ...Baby One More Time Tainted Love Faith

Wie komme ich zur Berliner Philharmonie?

Die Berliner Philharmonie liegt zentral in Tiergarten (Herbert-von-Karajan-Straße 1) und ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Mit der S-Bahn ist der Potsdamer Platz der nächstgelegene Bahnhof (Linien S1, S2, S25, S26) mit der U-Bahn bieten sich die die U-Bahnhöfe Potsdamer Platz oder Mendelssohn-Bartholdy-Park an (beide U2). Noch bequemer geht es mit dem Bus mit den Linien M48 und M85 (Haltestellen Kulturforum oder Varian-Fry-Straße), mit den Linien 200 und 300 (beide bis Philharmonie oder Varian-Fry-Straße) oder mit dem M29 (Potsdamer Brücke) beziehungsweise M41 (Potsdamer Platz). Auf dem Gelände der Philharmonie stehen nur begrenzt Parkplätze zur Verfügung. Wer mit dem Auto anreist, sollte die Parkmöglichkeiten im Sony Center sowie in den Potsdamer Platz Arkaden nutzen (Einfahrt der Tiefgarage am Reichpietschufer).

Gibt es ein Hygienekonzept für die Berliner Philharmonie?

Die Philharmonie hat im Zuge der Covid-Pandemie eine Reihe von Präventivmaßnahmen eingeführt. Bitte informieren Sie sich rechtzeitig vor dem Besuch über die aktuellen Hygieneregeln.

Seit dem 15. November gilt in der Philharmonie Berlin die 2G-Regel: Hier finden Sie die aktuellen Besuchshinweise.

Generell gilt: Wenn Sie sich krank fühlen oder sogar Symptome haben, die auf eine Covid-19 Erkrankung hindeuten, bleiben Sie bitte zuhause!

Chilly Gonzales live in der Berliner Philharmonie, Große Arena, Donnerstag, 7. April 2022, Einlass ab 19.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20 Uhr, Herbert-von-Karajan-Straße 1, 10785 Berlin-Tiergarten