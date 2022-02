Stefanie Heinzmann live in Berlin 2023 – Was Fans wissen müssen

Konzert: Stefanie Heinzmann spielt am 10. Februar 2023 in Berlin.

Stefanie Heinzmann ist zurück: Im Frühjahr 2023 geht die Sängerin auf große Tournee und wird am 10. Februar 2023 für ein Konzert nach Berlin kommen. Im Gepäck hat Heinzmann Songs aus ihrem aktuellen Album "Labyrinth", das im Mai 2021 erschien, sowie eine Auswahl ihrer bekanntesten Hits wie "In the End", "Diggin' in the Dirt" und "Mother's Heart".

Die schweizerische Pop- und Soulsängerin Stefanie Fabienne Heinzmann kam 1989 in Visp-Eyholz zur Welt. Einem breiteren Publikum wurde Heinzmann durch ihre Teilnahme an Stefan Raabs Castingshow "SSDSDSSWEMUGABRTLAD" (Stefan sucht den Superstar, der singen soll, was er möchte und gerne auch bei RTL auftreten darf!) im Jahr 2007 bekannt, wo sie sich sie sich im Finale mit dem Titel "My Man Is a Mean Man" gegen die Konkurrenz durchsetzte. Zuletzt war Heinzmann 2021 im TV zu sehen – als Teilnehmerin der VOX-Show "Sing meinen Song – Das Tauschkonzert".

Corona: Ursprünglicher Termin musste verschoben werden

Das Berlin-Konzert war ursprünglich für den 5. April 2022 geplant gewesen. Weil dieser Termin nicht stattfinden konnte, ist der neue Termin des Konzerts der 10. Februar 2023.

Stefanie Heinzmann wendet sich an die Fans

Auf der Internetseite der Veranstalter wurde ein Statement von Stefanie Heinzmann veröffentlicht: „Ein großes Dankeschön geht raus an alle Ticketkäuferinnen und Ticketkäufer, die in den letzten Monaten bereits ihre Konzertkarten gekauft haben – nicht nur von mir, sondern auch von meiner ganzen Crew.“ Die Sängerin bedankt sich bei ihren Fans. „Ich hab mich schon sehr auf ein Wiedersehen mit euch gefreut, bin mir aber angesichts der steigenden Infektionszahlen sicher, dass es die richtige Entscheidung ist, die Tour zu verlegen.“ Hier geht es zur vollständigen Erklärung der Sängerin.

Behalten die Tickets ihre Gültigkeit?

Ganz klar – ja. Auf der Veranstalterseite heißt es hierzu: "Bereits im VVK erworbene Tickets behalten ihre Gültigkeit."

Wo wird Stefanie Heinzmann in Berlin spielen?

Das Konzert findet im Columbia Theater Berlin (Columbiadamm 9-11, 10965 Berlin) statt. Das Columbia Theater ist der kleine Bruder der Columbiahalle im Bezirk Tempelhof und bietet rund 800 Menschen Platz. 2015 wurde der traditionsreiche Bau aufwendig restauriert und technisch auf den neuesten Stand gebracht. Der Club ist komplett barrierefrei. Neben Konzerten im Indie-Bereich finden im Columbia Theater auch Partys und Lesungen statt.

Gibt es noch Tickets für die Show?

Ja, für das Berlin-Konzert von Stefanie Heinzmann im Columbia Theater sind noch Karten erhältlich. Tickets können auf der Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf erworben werden (ab 42,50 Euro zzgl. Gebühren).

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Freitag (10. Februar 2023) um 19.00 Uhr. Das Konzert beginnt gegen 20.00 Uhr.

Welche Songs wird Stefanie Heinzmann in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist bei ihrem Konzert im Columbia Theater davon abweichen, aber diese Songs spielte Stefanie Heinzmann bei ihrem Auftritt im August 2021 in Stuttgart:

Best Life Brave COLORS Shadows Mother's Heart Instrumental solo Build a House Ungeschminkt Signal All We Need Is Love Labyrinth Would You Still Love Me Diggin' in the Dirt In the End

Zugabe:

Not Giving It Up Believe

Wie komme ich zum Columbia Theater?

Das Columbia Theater liegt zentral an der Grenze der Bezirke Kreuzberg und Tempelhof. Autofahrer sollten ihren Wagen ganz klar stehenlassen, es gibt so gut wie keine Parkplätze in unmittelbarer Nähe. Besucher können den kostenpflichtigen Parkplatz gegenüber dem Theater auf dem Gelände des Flughafens Tempelhof nutzen. Zu erreichen ist das Columbia Theater mit öffentlichen Verkehrsmitteln durch die Bus-Linien 119 (Haltestelle Flughafen Tempelhof) und 104 (Haltestelle Friesenstraße) sowie durch die U-Bahnlinie U6 (Haltestelle Platz der Luftbrücke).

Gibt es ein Hygienekonzept in der Columbiahalle?

Alle Veranstaltungen finden unter Einhaltung der aktuellen gesetzlichen Vorschriften statt: Die jeweiligen Veranstalterinnen und Veranstalter tragen Sorge, dass die Hygienemaßnahmen stets überwacht und eingehalten werden.

Hier finden Sie die aktuellen Informationen zur Corona-Prävention in Berlin.

Generell gilt: Wenn Sie sich krank fühlen oder sogar Symptome haben, die auf eine Covid-19 Erkrankung hindeuten, bleiben Sie bitte zuhause!

Ist das Columbia Theater barrierefrei?

Ja, ist es. Der Einlass wird über den Hof oder durch den Garten ermöglicht. Es gibt allerdings kein separates Rollstuhlplateau im Theater, sondern es werden Stellplätze in der Nähe der Bühne ermöglicht. Ein behindertengerechtes WC ist vorhanden.

Was darf mit in das Columbia Theater?

Das Mitbringen von Speisen und Getränken ist laut Veranstalter nicht gestattet. Nicht erlaubt sind auf dem Konzert außerdem unter anderem: Waffen jeder Art, Glasflaschen und –behälter, Notebooks, Tablets, Stative, Selfie-Sticks, Audio- und Videorekorder, Kameras, GoPro Kameras, Laserpointer, Pyrotechnik, Kinderwagen, Klappstühle, Gegenstände aus zerbrechlichen oder splitternden Materialien, Drogen und sogenannte Lärminstrumente (beispielsweise Megaphone).

Stefanie Heinzmann live in Berlin, Freitag, 10. Februar 2023, Einlass ab 19.00 Uhr, Konzertbeginn 20:00 Uhr, Columbia Theater Berlin, Columbiadamm 9-11, 10965 Berlin