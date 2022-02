Konzert: Belle & Sebastian live 2022 – Was Fans wissen müssen

Belle & Sebastian sind zurück: Die Schotten sind im April 2022 auf Tour in Deutschland unterwegs und kommen am 16. April 2022 für ein Konzert in die Hauptstadt. Mit im Gepäck hat die Band um Frontmann Stuart Murdoch Songs aus ihrem aktuellen Album "Days of the Bagnold Summer" sowie eine Auswahl ihrer beliebtesten Hits wie "The State I Am In", "The Stars of Track and Field" und "I Want the World to Stop".

Ihr Debüt gab die siebenköpfige Band aus Glasgow im Jahr 1996 mit dem Album "Tigermilk". Seitdem hat sie sich bei Kritikern und Fans als Institution des modernen Indie-Pop etabliert. Belle & Sebastian – bestehend aus Stuart Murdoch (Gesang, Gitarre), Stevie Jackson (Gitarre), Chris Geddes (Keyboard), Sarah Martin (Gesang, Violine), Dave McGowan (Gitarre, Bass), Bobby Kildea (Gitarre, Bass) und Richard Colburn (Schlagzeug) – gehören mittlerweile zu den wichtigsten Vertretern dieses Genre und feiern weltweit Erfolge.

Wo werden Belle & Sebastian auftreten?

Das Konzert wird in der Großen Arena des Tempodroms (Möckernstraße 10, 10963 Berlin) stattfinden. Die wie ein Amphitheater aufgebaute Spielstätte ist das Herzstück des Tempodrom. Es gibt einen ebenerdigen Manegenbereich und einen ansteigenden Unter- und Oberrang. Wer wissen möchte, wo sich die besten Plätze befinden, findet hier eine Abbildung des Saalplans.

Gibt es noch Tickets für das Konzert?

Ja, für das Berlin-Konzert von Belle & Sebastian im Tempodrom sind noch Karten erhältlich. Fans sollten sich allerdings beeilen. Tickets können auf der Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf erworben werden (ab 46,90 Euro zzgl. Gebühren).

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Sonnabend (16. April 2022) um 19.00 Uhr. Das Konzert beginnt gegen 20.00 Uhr.

Stuart Murdoch (Archivbild)

Foto: picture alliance / Jazzarchiv / picture alliance / Jazzarchiv/JAZZ ARCHIV HAMBURG

Welche Songs werden Belle & Sebastian in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist bei ihrem Konzert im Tempodrom davon abweichen, aber diese Songs spielten Belle & Sebastian bei ihrem Auftritt 2019 in Lissabon:

Nobody's Empire Sister Buddha I Want the World to Stop She's Losing It Expectations Sweet Dew Lee Funny Little Frog Piazza, New York Catcher Little Lou, Ugly Jack, Prophet John I Can See Your Future Your Cover's Blown Dog on Wheels Another Sunny Day The Boy With the Arab Strap Jonathan David The State I Am In

Zugabe:

The Stars of Track and Field Sukie in the Graveyard

Wie komme ich zum Tempodrom?

Das Tempodrom in Kreuzberg ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Der S-Bahnhof Anhalter Bahnhof wird von den S-Bahnlinien S1, S2, S25 und S26 bedient. Die U-Bahnstation Möckernbrücke liegt etwa 500 Meter entfernt und wird von den Linien U7, U3 und U1 angefahren. Die Buslinien M29 und M49 fahren bis Anhalter Bahnhof (etwa 300 Meter Fußweg). Autofahrer lassen ihr Fahrzeug besser stehen. Das Tempodrom verfügt über keine eigenen Parkplätze. Es stehen in den umliegenden Straßen nur begrenzt Parkplätze zur Verfügung. Rechts auf dem Vorplatz befinden sich Stellplätze für Fahrräder.

Gibt es ein Hygienekonzept für das Tempodrom?

Das Tempodrom hat im Zuge der Covid-Pandemie eine Reihe von Präventivmaßnahmen eingeführt. Bitte informieren Sie sich rechtzeitig vor dem Besuch über die aktuellen Hygieneregeln.

Hier finden Sie die aktuellen Informationen zum Hygienekonzept des Belle and Sebastian-Konzerts.

Generell gilt: Wenn Sie sich krank fühlen oder sogar Symptome haben, die auf eine Covid-19 Erkrankung hindeuten, bleiben Sie bitte zuhause!

Was muss ich beim Einlass beachten?

Nur Taschen, die kleiner als das Format DIN A4 (21,0 x 29,7 cm) sind, dürfen mitgebracht werden. Besucher sollten beachten, dass es aktuell keine Abgabestation für Taschen oder Gegenstände vor Ort gibt. Kleidungsstücke wie etwa Jacken können an den Garderoben im Tempodrom abgeben werden. Diese befinden sich im Unterrang.

Bei der Einlasskontrolle sind außerdem unter anderem Getränke, Speisen und Snacks, Waffen jeder Art, sperrige und gefährliche Gegenstände Glasflaschen, Notebooks, Tablets, Stative, Selfie-Sticks, Audio- und Videorekorder, Kameras und Laserpointer nicht gestattet.

Hier finden Sie die detaillierte Hinweise zum Einlass in das Tempodrom.

Belle & Sebastian live im Tempodrom, Große Arena, Sonnabend, 16. April 2022; Einlass ab 19.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20 Uhr, Möckernstraße 10, 10963 Berlin.