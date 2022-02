Unbekannte überfallen Juweliergeschäft in Neukölln

Berlin. Zwei Unbekannte haben am Samstag ein Juweliergeschäft in Berlin-Neukölln überfallen und Schmuck erbeutet. Laut Polizei gab sich einer der Räuber als Paketbote aus und verschaffte sich so noch vor Ladenöffnung am Morgen Zutritt in das Geschäft in der Karl-Marx-Straße. Dann nahm er den 64-Jährigen Inhaber plötzlich in den Schwitzkasten. Ein Komplize schlug die Scheibe einer Vitrine ein und entwendete daraus Schmuckstücke. Ehe das Duo flüchtete, schlug es dem Juwelier mehrfach ins Gesicht. Der Mann erlitt dabei Verletzungen, die ambulant in einem Krankenhaus behandelt wurden.

© dpa-infocom, dpa:220205-99-990910/2

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.