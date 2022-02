Brände Feuerwehr-Großeinsatz in Borne: Haus und Scheune abgebrannt

Bad Belzig. Ein Brand hat in Borne ein Einfamilienhaus und eine Scheune zerstört. Verletzt wurde bei dem Feuer in der Nacht zum Samstag niemand, wie Polizei und Feuerwehr mitteilten. Das Haus in dem Ortsteil von Bad Belzig (Potsdam-Mittelmark) war den Angaben zufolge schon längere Zeit unbewohnt. Etwa 60 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, hatte sich das Feuer bereits vom Dachstuhl auf das Erdgeschoss ausgebreitet. Anschließend schlugen die Flammen auf die angrenzende ehemalige Scheune über. Die Löscharbeiten dauerten bis in den Morgen. Die Brandursache war nach Polizeiangaben zunächst unklar. Die Ermittlungen stehen noch am Anfang. Auch Brandstiftung wollte ein Sprecher nicht ausschließen. Kriminaltechniker waren am Samstag vor Ort.

