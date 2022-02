Niedrige Spritpreise in Polen: Großer Ansturm ausgeblieben

Zahlreiche Autos stehen direkt hinter der Grenze zu Deutschland an den Zapfsäulen an.

Frankfurt (Oder) - Der erwartete Ansturm auf Tankstellen in Polen wegen dort drastisch gesunkener Spritpreise ist bislang ausgeblieben. Am Samstag herrschte an den Übergängen Hohenwutzen und Küstrin-Kietz in Märkisch-Oderland nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur normaler Autoverkehr. In Frankfurt (Oder) zeigte sich ein etwas anderes Bild. Die Tankstellen in der polnischen Nachbarstadt Słubice waren voller als sonst, wie ein dpa-Reporter berichtete. Autofahrer mussten länger warten, darunter auch viele Berliner. Etliche Kunden tankten zusätzlich ihre mitgebrachten Kanister voll.

Der Spritpreis lag in Polen am Samstagvormittag demnach etwa bei 1,20 Euro, hinter der Grenze in Brandenburg bei etwa 1,80 Euro. Zudem nutzen viele Menschen den Ausflug auch für einen Wochenendeinkauf im Nachbarland.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Tanken in Polen ist seit diesem Dienstag deutlich günstiger - das Land hat zum 1. Februar die Mehrwertsteuer auf Lebensmittel ausgesetzt und den Steuersatz auf Treibstoff gesenkt - von 23 auf 8 Prozent. Mit der Maßnahme sollen die Menschen in Polen von den Folgen der Inflation entlastet werden. Die Regelung gilt für einen Zeitraum von sechs Monaten.

Die Spritpreise in Deutschland steigen dagegen nach einer kurzfristigen Erholung im Herbst vergangenen Jahres seit Wochen an. Treiber ist vor allem der Ölpreis. Dahinter stecken wirtschaftliche und politische Faktoren: Das Angebot ist knapp und die Nachfrage solide. Zudem sorgen die politischen Spannungen an der russisch-ukrainischen Grenze für einen kräftigen Risikoaufschlag auf dem Ölmarkt. Russland ist einer der größten Erdölförderer der Welt.

Der Kraftstoff in Polen könnte nach Schätzungen des Verbands des Garagen- und Tankstellengewerbes Nord-Ost in Polen im Durchschnitt bis zu 65 Cent billiger sein. Mit einer genaueren Einschätzung der Lage rechnete er nach eigenen Angaben an diesem Wochenende. Der Verband betreut in Berlin und in den ostdeutschen Bundesländern etwa 300 Tankstellen.

© dpa-infocom, dpa:220205-99-987544/2