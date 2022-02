Vincent Keymer bei einem Schachturnier in Aktion.

Schach Keymer startet in Heim-Grand-Prix mit einem Remis

Berlin. Schachspieler Vincent Keymer ist beim Heim-Grand-Prix in Berlin mit einem Remis gestartet. Der Abiturient aus Saulheim spielte am Freitag seine erste Partie gegen den Russen Daniil Dubow. In ihrer Vierergruppe hat Lewon Aronjan, der neuerdings für die USA antritt, durch einen Sieg gegen den Inder Santosh Vidit die Führung übernommen. Nur der Erste jeder Vierergruppe qualifiziert sich fürs Halbfinale.

© dpa-infocom, dpa:220204-99-982075/2

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.