Winterferien: Diese neuen Test-Regeln gelten nach Ferien-Ende an Berlins Schulen

Berlin.

Nach den Winterferien geht in Berlin am Montag die Schule wieder los.

Corona in Berlin: Ab dem Ferien-Ende gelten an Berlins Schulen neue Regeln für Corona-Tests.

Auch die Abläufe nach einer festgestellten Infektion ändern sich.

Was Schüler und Eltern jetzt beachten müssen.

Angesichts einer weiterhin angespannten Corona-Lage in Berlin, steigen die Herausforderungen im Bereich Schule. Eltern, Lehrer, Kinder und Jugendliche müssen sich regelmäßig neue Bestimmungen einstellen. Am heutigen Montag beginnt nach den Winterferien wieder der Schulbetrieb. Es gelten nun neue Regeln für Corona-Tests und die Abläufe, wenn eine Infektion festgestellt wurde. Die Morgenpost beantwortet die wichtigsten Fragen dazu:

Im Regelfall wird in den Schulen drei Mal wöchentlich getestet, in der ersten Schulwoche nach den Ferien, gilt nun allerdings zunächst eine tägliche Testpflicht. Die Tests gibt es von der Schule. Was tun, wenn dieser Test positiv verläuft?

Laut Bildungsverwaltung wird das Kind oder der Jugendliche in der Schule separiert und begibt sich dann in häusliche Isolation. Der Schüler wird an das Gesundheitsamt gemeldet und bekommt von dort seine Bescheinigung. Eine Kontaktverfolgung durch Schulen gibt es nicht.

Wie kann man sich freitesten?

Infizierte Schülerinnen und Schüler können sich in der Regel nach fünf Tagen durch einen PCR-Test im Testzentrum oder einen Schnelltest in der Schule freitesten lassen. Im direkten Anschluss an Ferienzeiten ist dies nach sieben Tagen möglich.

Corona in Berlin, Deutschland und der Welt - mehr zum Thema

Was gilt bei Kitas?

Sind Kinder über ein Jahr alt, besteht für sie Testpflicht. Eltern haben von den Kitas pro Woche drei Lolli-Tests bekommen, der erste muss montags gemacht werden.

Wo wird getestet?

Ob daheim oder in der Kindertagesstätte hat die Kita festgelegt. Wurde zu Hause getestet, müssen Eltern ein negatives Ergebnis schriftlich bestätigen. Bei einem positiven Test darf ein Kind nicht in die Kita, sondern bleibt in Quarantäne. Zwecks Nachtestung werden fünf Tests vergeben, damit sich das Kind an fünf aufeinanderfolgenden Tagen testen kann.

Wozu gibt es jetzt die Regelung „Test-to-stay“, also „Testen um zu bleiben“ für Schulen und Kitas ?

Dadurch sollen Kinder, Schüler und Beschäftigte weiterhin in den Kindergärten und Schulen bleiben dürfen, auch wenn sie als Kontaktpersonen eines positiven Covid-19-Falles identifiziert worden sind.

Was gilt dann für Kontaktpersonen?

Lehrer müssen dann in Quarantäne, wenn sie weder geimpft noch genesen sind. Schüler einer betroffenen Klasse müssen sich an fünf Unterrichtstagen testen lassen, es gibt für sie weiterhin Unterricht in der Schule, solange ihre Tests negativ verlaufen und niemand Symptome aufweist. Gibt es doch einen neuen Fall, wird verfahren wie zuvor. Auch in Kitas bleiben Kinder und Betreuer vor Ort, solange sie als Kontaktpersonen symptomfrei sind und an den fünf folgenden Kalendertagen negativ getestet werden. Das gilt auch für geimpfte und genesene Kinder.

Müssen Kita-Eltern ihr Kind, das Kontaktperson war, in die Kindertagesstätte bringen?

Nein, die Entscheidung darüber liegt blei den Eltern.

Eltern, die dann ihr Kind pflegen wollen: Wie kommen diese an ihre Bescheinigung für den Arbeitgeber?

Sie holen die Bescheinigung in ihrer Kita ab.

Ist die Präsenzpflicht in Schulen weiterhin ausgesetzt?

Ja, zunächst temporär bis Ende Februar.

Müssen Eltern melden, dass ihr Kind nicht erscheint?

Ja, wochenweise, und formlos schriftlich.

Dürfen Eltern in Kita- und Schulgebäude hinein, etwa um Kinder abzuholen oder in der Kitagarderobe umzukleiden?

Kita-Kinder werden am Eingang abgegeben und abgeholt. Schulfremde Personen indes müssen medizinische Masken tragen, für Schultermine, etwa Elterngespräche, besteht die 3-G-Regelung.

Wie gut ist die Versorgung in Berlin mit Lolli-Tests?

Stand Freitag waren 1,8 Millionen Tests bei den Jugendämtern angekommen, sie reichen für etwa vier Wochen. Laut Bildungsverwaltung stelle man in einem ersten Schritt fünf Millionen Tests zur Verfügung. Weitere zwei Millionen seien in Beschaffung.

