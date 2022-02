Berlin-Wahl: 740 Einspruchsschriften Verschickt

Bei der Wahl am 26. September des vergangenen Jahres gab es zahlreiche Wahlpannen. Die Aufklärungsarbeit dazu dauert an.

Berlin. Bei den Wahlprüfverfahren zur Abgeordnetenhauswahl Ende September ist der Berliner Verfassungsgerichtshof einen Schritt weiter. Die Einspruchsschriften sind inzwischen 740 Mal verschickt worden, wie die Geschäftsleiterin des Verfassungsgerichtshofs, Simone Köhler, mitteilte. Die betreffenden Adressaten haben bis Ende März Gelegenheit, zu den Einsprüchen Stellung zu nehmen. Dabei geht es um insgesamt 15 Wahlprüfungsverfahren nach Einsprüchen von Seiten der Landeswahlleiterin und der Senatsverwaltung für Inneres sowie von einzelnen Kandidaten und Parteien.

Der im Wahlkreis Charlottenburg-Wilmersdorf 3 bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus unterlegene Kandidat der CDU, Christian Wohlrabe, twitterte am Freitag ein Bild der Postsendung und schrieb dazu: „So ist das, wenn man in #Berlin zur Wahl antritt. Man bekommt Post vom Verfassungsgerichtshof, weil die Wahl aufgrund des rot-rot-grünen #Wahlchaos angefochten wird.“ Wohlrabe selbst habe eigenen Worten zufolge allerdings keinen Einspruch gegen die Wahl eingelegt. In seinem Wahlkreis war die Grünen-Abgeordnete Petra Vandrey direkt gewählt worden.

Bei der Wahl am 26. September hatte es zahlreiche Pannen und organisatorische Probleme, etwa fehlende oder falsche Wahlzettel gegeben. Bis Ende November waren Einsprüche gegen die Wahlergebnisse möglich. An den Wahlprüfverfahren müssen neben dem Präsidenten des Abgeordnetenhauses und den Vorstehern der Bezirksverordnetenversammlungen auch die Bezirkswahlleiter, die betroffenen Kandidaten, die Abgeordneten, die Bezirksverordneten und die Fraktionen beteiligt werden.

Der Landesverfassungsgerichtshof muss die Stellungnahmen zu den Einsprüchen prüfen und anschließend entscheiden, ob die Wahl teilweise oder gegebenenfalls sogar in Gänze für ungültig erklärt und wiederholt werden muss. Bis wann eine Entscheidung zu erwarten ist, lässt sich der Geschäftsleiterin zufolge derzeit noch nicht sagen.