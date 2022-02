FDP will Wirtschaftsförderung ohne Landesmindestlohn

Berlin. Die FDP-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus fordert den Senat zu Änderungen an den Förderprogrammen für pandemiegeplagte Unternehmen auf. Bei der Ausgestaltung der im Koalitionsvertrag angekündigten Konjunktur- beziehungsweise Förderprogramme für die Berliner Wirtschaft solle auf eine Koppelung dieser an den Berliner Landesmindestlohn als unternehmensspezifisches Förderkriterium gänzlich verzichtet werden, heißt es in einem Antrag, den die Fraktion in der kommenden Woche im Berliner Abgeordnetenhaus einbringen will.

Der Landesmindestlohn, den Berlin bei öffentlichen Aufträgen vorgibt, beträgt derzeit 12,50 Euro pro Stunde, soll aber noch in diesem Jahr Plänen der rot-grün-roten Koalition zufolge auf 13 Euro steigen. Die FDP verweist in ihrem Antrag auf den Bundesmindestlohn, der ab Oktober dieses Jahres bei zwölf Euro liege. Derzeit beträgt die bundesweit geltende Lohnuntergrenze allerdings noch 9,82 Euro pro Stunde.

Da beispielsweise das Hotel- und Gaststättengewerbe sehr personalintensiv sei, bei größtenteils sehr übersichtlichen Margen, mache sich eine, auf den ersten Blick scheinbar geringe, Differenz von einem Euro durchaus bei den Personalkosten bemerkbar und könne förderberechtigte Unternehmen zusätzlich be- statt entlasten, heißt es von der Partei.

FDP: Wirtschaftssenator müsse in Machtwort sprechen

Die Koppelung von Förderprogrammen an die Zahlung des Landesmindestlohns hatte bereits im vergangenen Jahr für Kritik gesorgt. Bei der damals aufgelegten Digitalprämie hatte ein Berliner Hotelier den Antrag wieder zurückgezogen, weil er allen Angestellten eine Vergütung nach Landesmindestlohngesetz zahlen sollte. Die Wirtschaftsverwaltung hatte daraufhin im Wirtschaftsausschuss des Abgeordnetenhauses angekündigt, nach einer Lösung suchen zu wollen.

Die Knüpfung der Förderungen an die Lohnuntergrenze des Landes dürfte viele Unternehmen am Ende mehr kosten, als sie durch die Fördermittel dazubekämen, sagte der Sprecher für Digitalisierung, Energie, Betriebe und Tourismus der FDP, Christian Wolf. „Das zeigt nicht nur den mangelnden wirtschaftlichen Sachverstand dieser Regierung, sondern auch das nach wie vor gespaltene Verhältnis von Rot-Grün-Rot gegenüber gewinnorientierten Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft. Der parteilose Wirtschaftssenator muss ein Machtwort sprechen – und die Wirtschaftsförderung grundlegend neu ausrichten, damit auf die Corona-Krise nicht die große Wirtschaftskrise folgt“, so Wolf.

Förderprogramm „Berlin Invest“ über die Wahl verschleppt?

Mit Blick auf Hilfen für die weitere Bewältigung der Corona-Krise fordert die FDP zudem die umgehende Freischaltung des vom Senat angekündigten Programms „Berlin Invest“. Die Partei sieht in dieser Hinsicht zudem einen Etikettenschwindel. „Berlin Invest“ hatte der damalige Senat bereits im Frühjahr 2021 angekündigt. „Die nun im 100-Tage-Programm angekündigte Entwicklung eines weiteren umfassenden Neustartprogramms für eben diese Unternehmen, lässt zumindest den Eindruck entstehen, dass ,Berlin Invest’ über die Wahl verschleppt wurde, und es nun unter dem Begriff ,Neustart Berlin’ im Koalitionsvertrag wieder auftaucht“, schreiben der Fraktionsvorsitzende Sebastian Czaja und der Abgeordnete Christian Wolf in ihrem Antrag.

Beide sind zudem der Auffassung, dass Land und Bezirke die Erhebung von Sondernutzungsgebühren für die Nutzung des öffentlichen Straßenlandes durch Gastronomie und Einzelhandel dauerhaft abschaffen sollten. Geht das nicht, müssten diese Gebühren wenigstens aber für zwei Jahre ausgesetzt werden.