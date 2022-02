Einsatz wegen Ruhestörung: Polizist bei Festnahme verletzt

Berlin. Ein Mann ist bei einer Kontrolle wegen Lärmbelästigung in einem Mehrfamilienhaus in Berlin-Marzahn auf Polizeikräfte losgegangen. Der 39-Jährige wehrte sich gegen seine Festnahme - dabei kugelte sich einer der Polizisten die Schulter aus, wie die Polizeibehörde am Freitag mitteilte. Zu zweit konnten die Polizeikräfte den aggressiven Mieter zu Boden bringen und ihm die Handfessel anlegen. Nachbarn hatten sich unter anderem über zu laute Musik beschwert. Der 39-Jährige beleidigte die Polizisten und ging mit geballten Fäusten auf sie los, wie es in der Mitteilung hieß.

In der Wohnung stellten die Einsatzkräfte Betäubungsmittel und einen Teleskopschlagstock sicher. Da der 39-Jährige mutmaßlich unter dem Einfluss von Drogen stand, wurde er zur Blutabnahme in Gewahrsam genommen. Der verletzte Polizist kam zur Behandlung in ein Krankenhaus.

© dpa-infocom, dpa:220204-99-978113/2