BVG: Kontrolleure sind nicht mehr getarnt unterwegs

In den U-Bahnen der BVG sind Fahrkarten-Kontrolleure nun an Westen zu erkennen. Die Maßnahme soll deeskalierend wirken.

Berlin. Wer in Berlin mit der U-Bahn unterwegs ist, muss nicht mehr mit Fahrkartenkontrolleuren in Alltagskleidung rechnen. Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) setzen seit Kurzem auf die Erkennbarkeit des Personals. Das berichtete BVG-Chefin Eva Kreienkamp am Donnerstagabend beim Fahrgastsprechtag des Interessenverbands Igeb. „Die Erkennbarkeit von Kontrolleuren wirkt insgesamt deeskalierend“, sagte sie zur Begründung.

Wie BVG-Sprecher Jannes Schwentu auf Nachfrage erläuterte, trägt das Kontrollpersonal von Dienstleistern seit November blaue Westen mit dem Aufdruck „Im Auftrag der BVG“. „Das gilt vorerst nur für den Bereich U-Bahn, weil hier der Wunsch nach ,offizieller’ Erkennbarkeit am größten ist“, erklärte Schwentu. Das hängt demnach auch mit den sehr großen Fahrzeugen und Bahnhöfen zusammen, die sich von den Bereichen Straßenbahn und Bus unterschieden. Kontrolleure, die direkt bei dem Verkehrsunternehmen angestellt sind, würden ohnehin Dienstkleidung tragen oder, falls sie dies nicht möchten, ebenfalls blaue Westen, dann mit Aufdruck „BVG“.

Keine Auswirkung auf die Quote von Schwarzfahrern bei der BVG

Wie Unternehmenschefin Kreienkamp weiter berichtete, habe es keine Auswirkungen auf die Zahl der Personen, die ohne Fahrkarten erwischt werden, ob die Kontrolleure getarnt unterwegs sind oder direkt erkannt werden können. „Die Quote der Schwarzfahrer ist insgesamt so hoch wie vorher“, sagte Kreienkamp. „Das heißt, das verdeckte Kontrollieren hat keinen Mehrwert.“ Das offene Kontrollieren dagegen habe für die Fahrgäste „eine positive Wirkung“.

Für die Veränderung hat man sich der Chefin zufolge nach Gesprächen mit verschiedenen Interessenverbänden im vergangenen Jahr entschieden. Diese hätten auch im Zusammenhang mit der Petition #BVGWeilWirUnsFürchten stattgefunden. Die Organisatoren beklagten unter anderem, dass Fahrgäste aufgrund ihrer Herkunft oder ihres Geschlechts durch Kontrolleure und Sicherheitspersonal diskriminiert würden. Dass es ein „Racial Profiling“ bei der BVG gebe, sei nicht der Fall, betonte die Chefin. Man habe aber „ein paar Maßnahmen ergriffen, weil wir auch viel gelernt haben durch die Diskussion mit den Gruppen.“ Einer dieser Punkt ist es eben, auf eine Erkennbarkeit der Kontrolleure mithilfe der blauen Westen zu setzen.

BVG hatte verdeckte Kontrollen 2011 schon einmal beendet

In der Vergangenheit haben sich Phasen, in denen die Fahrkarten-Kontrolleure mal in Zivil, mal in Dienstkleidung unterwegs waren, abgewechselt. Im Jahr 2011 hatte die BVG beispielsweise schon einmal angekündigt, dass das Personal nicht mehr in Alltagskleidung getarnt Tickets überprüfen soll. Damals hieß es zur Begründung unter anderem, dass die als solche erkennbaren Kontrolleure mit ihrer Präsenz für mehr gefühlte und tatsächliche Sicherheit in den Fahrzeugen und an Bahnhöfen sorgen sollen.