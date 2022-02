Verletzter Mann auf Straße entdeckt: Von Bus angefahren?

Berlin. Ein Polizist außer Dienst hat in Berlin-Spandau einen verletzten Mann auf der Straße gefunden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, gab der Mann an, er sei von einem Linienbus angefahren worden. Der Busfahrer oder die Busfahrerin habe jedoch nicht angehalten. Der 48-jährige, der am Donnerstagabend in der Nähe der Bushaltestelle Freudstraße/Goldkäferweg entdeckt wurde, kam mit Beinbrüchen in ein Krankenhaus, wo er operiert wurde. Die Polizei ermittelt, ob er tatsächlich von einem Bus angefahren wurde. Es sollen Zeugen befragt, die Verletzungen untersucht und der Busbetreiber kontaktiert werden.

© dpa-infocom, dpa:220204-99-975214/2

