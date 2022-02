Verfolgungsjagd im Osten endet für Autofahrer am Baum

Berlin. Ein Autofahrer hat sich am späten Donnerstagabend im Osten Berlins eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Der Mann war auf der Landsberger Allee in Lichtenberg stadtauswärts mit seinem Wagen über eine rote Ampel gefahren. Als eine Polizeistreife ihn deswegen kontrollieren wollte, gab er Gas und fuhr mit hohem Tempo davon. Nach ein paar Minuten wendete der Mann und fuhr im Gegenverkehr zurück in Richtung Stadt - weiter verfolgt von dem Streifenwagen. An der Kreuzung zur Allee der Kosmonauten verlor er die Kontrolle über seinen Wagen und krachte gegen einen Baum. Dabei wurde auch der Einsatzwagen der Polizei beschädigt. Außerdem drohte der Baum auf die Oberleitung der Straßenbahn zu fallen, wie ein Polizeisprecher in der Nacht zu Freitag mitteilte. Verletzt wurde niemand.

Warum der Mann vor der Polizeistreife floh, war zunächst unklar. Die Polizei prüfe noch, ob er möglicherweise Alkohol getrunken hatte und ob die Kennzeichen an seinem Fahrzeug gestohlen waren. Weitere Details wurden zunächst nicht mitgeteilt.

