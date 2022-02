Fußball Hertha BSC will gegen Bochum ersten Heimsieg im Jahr 2022

Berlin. Fußball-Bundesligist Hertha BSC will gegen den bislang auswärtsschwachen VfL Bochum am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) seinen ersten Heimsieg des Jahres einfahren. "Wir wollen einen Schritt machen", sagte Hertha-Trainer Tayfun Korkut. Nach fünf Bundesliga-Spielen mit nur einem Sieg müssen die Berliner wieder in die Spur kommen. Das Team steht auf Platz 13, nur drei Punkte vor dem Relegationsrang. Bochum liegt mit zwei Punkten mehr auf Platz elf.

Bei der Hertha wird Neuzugang Marc Oliver Kempf sein Debüt feiern und mit Niklas Stark die Abwehrzentrale bilden. Bochum muss ohne Kapitän Anthony Losilla auskommen, der sich mit dem Coronavirus infiziert hat. Das Spiel dürfen nur 3000 Zuschauer im Berliner Olympiastadion verfolgen.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

© dpa-infocom, dpa:220203-99-965293/3