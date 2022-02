Klimaschützer blockieren Stadtautobahn A100

Am Morgen haben in Berlin Klimaschützer Teile der A100 blockiert. Der Verkehr staut sich. Weitere Aktionen sollen folgen.

Am Freitagmorgen haben Umweltschützer der Initiative "Aufstand der letzten Generation" unter dem Motto "Essen retten - Leben retten" in Berlin in einer Spontanaktion an mehreren Orten die Stadtautobahn A100 blockiert. Betroffen waren u.a. die Auffahrt Seestraße Anschlussstelle Beusselstraße. Dort hielten sich zwölf Personen auf. Zwei von ihnen hatten sich an der Fahrbahn festgeklebt, wie eine Polizei-Sprecherin der Berliner Morgenpost sagte. Auch im Bereich Seestraße Ecke Sylter Straße stadteinwärts hielten sich Demonstranten auf. Die Polizei sperrte die A100 zeitweise ab dem Autobahndreieck Charlottenburg in Richtung Wedding.

Klima-Aktivisten blockierten die A100 auch am Jakob-Kaiser-Platz in Charlottenburg in Richtung Norden und Süden. Die Polizei war vor Ort und löste die Blockaden auf. Der Verkehr staute sich zeitweise in den betroffenen Bereichen. Nach 8 Uhr normalisierte sich Verkehr, wie die Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) meldete. Der Bus der Linie 106 verkehrte zeitweise nicht zwischen dem U-Bahnhof Seestraße und dem Berliner Großmarkt. Es kommt dort noch immer zu Verspätungen und Ausfällen. Zuletzt hatten Klimaschützer die Auffahrt zur A103 in Steglitz und andere Zufahrten zur Stadtautobahn A100 blockiert.

Auf der #Seestraße in Höhe Autobahnende läuft wieder eine #Spontandemonstration. In der Ausfahrt von der #A100 hat sich schon ein #Stau von + 25 Min. gebildet. https://t.co/sCNEkhOZyp — Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ Berlin) (@VIZ_Berlin) February 4, 2022

A103 Friedenau: Demonstranten willen sich von Autobahnbrücke abseilen

Die Gruppierung hat für Freitag in Berlin und bundesweit weitere Aktionen angekündigt. So wollen Autobahngegner am frühen Nachmittag in Friedenau auf ihr Anliegen aufmerksam machen. Die Demonstranten kündigten an, sich um 13.30 Uhr von der Friedenauer Brücke über die A103, den Steglitz-Zubringer, abseilen zu wollen. Unter dem Motto "Für Klimaschutz & Verkehrswende statt Kriminalisierung von Aktivist*innen" ist zudem eine Demonstration geplant. "Brückenterror statt Autowahn, blockieren wir die Autobahn" twitterte die Initiative.

Die Friedenauer Brücke verbindet die Saarstraße mit der Knausstraße, an ihr liegen die Autobahnzufharten "Saarstraße".

Abseilaktionen an Autobahnen seien kein Verbrechen, Autobahnen schon, twitterte die Gruppe "Gerichte Snacken". Die Autobahn dürfte während der Aktion gesperrt werden. Die Aktion ist bei der polizeilichen Versammlungsbehörde unter dem Motto „Spruchbänder an Autobahnen sind kein Verbrechen“ angezeigt und soll nach Auskunft eines Polizeisprechers mit geplanten 100 Teilnehmenden stattfinden. „Der Versammlungsort ist zunächst auf der Brücke, für die Abseilaktion auf die Autobahn soll es dann auch Sperrungen geben.“

