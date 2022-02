Redmann fordert Corona-Lockerungen: Auch für Amateursport

Potsdam. Brandenburgs CDU-Landtagsfraktionschef Jan Redmann dringt nach den beschlossenen Corona-Lockerungen für überregionale Großveranstaltungen auf weitere Öffnungen - auch für den Amateursport. "Der Beschluss der Staatskanzleichefs ist richtig, muss aber konsequent in weiteren Bereichen umgesetzt werden", sagte Redmann am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. "Denn bei Hertha und Union dürfen nun wieder 10.000 Zuschauer ins Stadion - aber wenn sich 22 Amateurkicker in Pritzwalk auf dem Platz treffen wollen, herrschen weiter strengste Auflagen. Das ist nicht mehr verhältnismäßig."

Die Chefs der Staats- und Senatskanzleien hatten beschlossen, dass bei überregionalen Großveranstaltungen wie Bundesligaspielen wieder mehr Zuschauer erlaubt sind. Im Freien sind demnach bis zu 10.000 Zuschauer bei einer Auslastung von maximal 50 Prozent, in Innenräumen bis zu 4000 bei einer Auslastung von maximal 30 Prozent erlaubt. Für das Spiel Hertha BSC gegen den VfL Bochum am Freitag gilt dies voraussichtlich aber nicht mehr.

Der CDU-Fraktionschef fordert auch Lockerungen zugunsten der Wirtschaft. "Die Auslastung der Krankenhäuser ist trotz hoher Infektionszahlen auch bei uns stabil auf niedrigem Niveau", sagte Redmann. "Brandenburg muss insbesondere die bestehenden Ausgangssperren, 2G im Einzelhandel, die Testpflicht in Restaurants und 2G bei Sport im Freien schnellstmöglich aufheben. Brandenburg wird sich sonst - vor allem mit der 2G-Regel im Einzelhandel - im Ländervergleich zunehmend isolieren. Alles andere ist weder in der Bevölkerung noch im Mittelstand noch im Landtag mehrheitsfähig."

Damit bekräftigte er die Forderung von Innenminister und CDU-Landeschef Michael Stübgen, auf die 2G-Regel im Handel und 2G plus in Gaststätten zu verzichten. Auf Ebene der Staatssekretäre sucht die rot-schwarz-grüne Koalition nach einem Kompromiss bis zur Kabinettssitzung am Dienstag. Andere Länder haben bereits Lockerungen angekündigt - so soll in Schleswig-Holstein ab Mittwoch im Handel nur noch die Maskenpflicht ausreichen.

