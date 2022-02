Berlin-Kreuzberg: Mit Machete und Hammer - Massenschlägerei von Polizei verhindert

Eine Massenschlägerei von Dutzenden bewaffneten Männern vor einem Späti ist von der Polizei in Berlin-Kreuzberg verhindert worden.

Berlin. Die Polizei Berlin hat am Mittwochabend eine Auseinandersetzung zwischen Dutzenden bewaffneten Männern in Kreuzberg vereitelt. Wie die Behörde am Donnerstag mitteilte, hielten sich die Einsatzkräfte seit etwa 22 Uhr im Bereich des Mehringdamms auf, weil sie Informationen zu einem Konflikt vom Vortag hatten. Kurz nachdem die Beamten eingetroffen waren, seien etwa 20 junge Männer - unter anderem bewaffnet mit einer Machete, einem Messer, einem Hammer und Pfefferspray - vor einem Späti aufgetaucht. Ihre Wut habe sich gegen den Betreiber und die Mitarbeiter gerichtet. Diese hätten sich wiederum zu zehnt vor dem Geschäft aufgebaut, um den Laden zu verteidigen. Mit mehr als 30 hinzugezogenen weiteren Polizisten seien die beiden Gruppen getrennt worden.

Aus der 20-köpfigen Gruppe wurden zehn Personen festgenommen, die andere Hälfte entkam. Hierbei war es laut Polizeibericht in einem Fall zu einem Widerstand gekommen. Einer am Boden liegenden Person seien Handschellen angelegt worden. Es sei niemand verletzt worden. Bei den Festgenommenen wurden Stich- und Schlagwerkzeuge sowie Reizgas gefunden und sichergestellt. Darüber hinaus entdeckten die Kräfte auch kleine Mengen von Rauschmitteln, die sie beschlagnahmten.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Nachdem sich die Lage beruhigt hatte, entließen die Beamten die Festgenommenen nach deren Personalienfeststellung wieder. Die Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen der verhinderten Auseinandersetzung, führt das Fachkommissariat für Jugendgruppengewalt der Polizeidirektion 5 (City). Die Personen müssen sich wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, wegen besonders schweren Landfriedensbruchs und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Polizeimeldungen in Berlin - lesen Sie auch: