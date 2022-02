Unfälle Streufahrzeug bei Straßenglätte in Eberswalde umgekippt

Frankfurt (Oder)/Eberswalde. Auf glatter Fahrbahn ist ein Streufahrzeug in Eberswalde (Kreis Barnim) auf die Seite gekippt. Der 31-jährige Fahrer ist unverletzt geblieben, wie die Polizei in Frankfurt (Oder) mitteilte. Um den Laster und dessen Ladung nach dem Unfall am Donnerstagmorgen zu bergen, musste die Straße gesperrt und die Stromleitung des Oberleitungsbusses abgeklemmt werden.

