Elsenbrücke in Berlin gesperrt: Kontrolle von 20.000 Schrauben

Die Elsenbrücke in Berlin am 12. Januar 2022: Verkehrsfreigabe der Behelfsbrücke durch Verkehrssenatorin Bettina Jarasch.

Berlin. Gerade war die wichtige Verkehrsader wieder freigegeben, nun ist sie wieder gesperrt: die Elsenbrücke. Aber zum Glück nur nachts. Vier Wochen nach der Inbetriebnahme der Behelfsbrücken seien routinemäßige Kontrollen der Konstruktion vorgeschrieben, teilte die Senatsverkehrsverwaltung am Donnerstag mit. Systembedingt müssten die ca. 20.000 Schraubverbindungen inspiziert und bei Bedarf nachgezogen werden. Um die Arbeiten durchzuführen, sei eine nächtliche Sperrung der Brücke erforderlich, heißt es.

Die Behelfssbrücke Richtung Friedrichshain wird demnach in der Nacht von Donnerstag auf Freitag für den Autoverkehr komplett gesperrt. Die Behelfsbrücke in Richtung Treptow-Köpenick ist in der Nacht von Freitag auf Sonnabend nur eingeschränkt nutzbar.

Elsenbrücke gesperrt - Die Sperrung im Detail:

Die Behelfsbrücke in Fahrtrichtung Friedrichshain (stadteinwärts) wird in der Nacht vom Donnerstag, den 3.02.2022, 22 Uhr , bis zum Freitag, den 4.02.2022, 6 Uhr , für den Kfz-Verkehr voll gesperrt. Verkehrsteilnehmende werden gebeten, die Umleitung über die Oberbaumbrücke zu nutzen. Für Radfahrende und den ÖPNV in Richtung Friedrichshain bleibt die Behelfsbrücke weiterhin nutzbar. Der Fußverkehr kann in beiden Richtungen weiterhin den alten Westteil der Brücke nutzen, der Radverkehr jedoch nur in Richtung Treptow-Köpenick.

wird in der Nacht vom Donnerstag, den , bis zum Freitag, den , für den Kfz-Verkehr voll gesperrt. Verkehrsteilnehmende werden gebeten, die Umleitung über die Oberbaumbrücke zu nutzen. Für Radfahrende und den ÖPNV in Richtung Friedrichshain bleibt die Behelfsbrücke weiterhin nutzbar. Der Fußverkehr kann in beiden Richtungen weiterhin den alten Westteil der Brücke nutzen, der Radverkehr jedoch nur in Richtung Treptow-Köpenick. Um die zweite Behelfsbrücke zu kontrollieren, ist in Fahrtrichtung Treptow-Köpenick (stadtauswärts) in der Nacht von Freitag, den 4.02.2022, 22 Uhr, bis Sonnabend, den 5.02.2022, 6 Uhr, nur eine Spur nutzbar. Ein Queren der Spree über die Behelfsbrücke durch den Kfz-Verkehr ist weiterhin möglich. Der Fußverkehr nutzt in beiden Richtungen weiterhin den alten Westteil der Brücke. Der Radverkehr kann in Richtung Treptow-Köpenick ebenfalls die alte Brücke nutzen, in Richtung Friedrichshain die Behelfsbrücke.

Elsenbrücke: Behelfsüberführung Mitte Januar eröffnet

Die Behelfsüberführung für die Elsenbrücke, über die in den kommenden Jahren der Verkehr fließen soll, war am 12. Januar offiziell eröffnet worden. Zumindest stadtauswärts gibt es damit wieder etwas mehr Platz für Autofahrer: Zwei Fahrstreifen stehen auf der Spreeüberquerung in Richtung Treptow-Köpenick zur Verfügung, in Richtung Friedrichshain bleibt es bei einer Spur.

Mitte Dezember war die alte Elsenbrücke für mehrere Tage wegen kritischer Sensorenmeldungen gesperrt worden, was zu Staus und Chaos in dem Bereich geführt hatte. Danach konnte der Kfz-Verkehr nur eingeschränkt mit einer Spur pro Richtung wieder über das Bauwerk geführt werden. In der Folge wurde verstärkt an der Behelfsbrücke gearbeitet, die dann – einige Wochen früher als geplant – freigegeben wurde. Entsprechend erleichtert zeigte sich Berlins Verkehrssenatorin Bettina Jarasch (Grüne): „Wir haben hier eine Lösung, damit der Verkehr an dieser wichtigen Verbindung wieder fließen kann, während wir gleichzeitig die neue Brücke bauen“, sagte sie.

