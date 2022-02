Statt Umzügen: Verband ruft zu Karnevalsläufen auf

Eine Karnevalströte liegt an einem Straßenrand.

Werder/Havel. Weil öffentliche Karnevalsumzüge auch in dieser Session wegen der Corona-Pandemie nicht möglich sind, ruft der Karnevalverband Berlin-Brandenburg die Vereine erneut zu Karnevalsläufen auf. Von Karnevalssamstag (26. Februar) bis Rosenmontag (28. Februar) sollten die Jecken verkleidet und mit Laufschuhen in möglichst vielen Städten und Gemeinden auf die Straßen gehen, sagte Verbandspräsident Fred Witschel der Deutschen Presse-Agentur. "Lasst uns gemeinsam mit 15.000 Karnevalistinnen und Karnevalisten die Straßen und Parks in Berlin und Brandenburg bunt machen." Dabei arbeite der Verband mit dem Online-Laufveranstalter www.lauf-weiter.de zusammen, sagte der Karnevalspräsident.

Ziel sei es, eine Gesamtstrecke der Läufe von mindestens 1111 Kilometern zu erreichen, sagte Witschel. Diese Marke hätten die Karnevalisten bei den Läufen in der vergangenen Session knapp verfehlt. Doch es gehe nicht nur um die gelaufene Strecke, sondern auch um die Zahl und Kostümierung der Teilnehmer. "Je mehr Teilnehmer, umso eher wird die Öffentlichkeit im ganzen Land Brandenburg und Berlin auf uns aufmerksam", meinte Witschel. "Wir freuen uns auf Eure lustigen Geschichten zum Lauf und auf die Bilder mit Euren schrägen und witzigen Kostümen."

© dpa-infocom, dpa:220203-99-953876/2