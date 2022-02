Parteien Umfrage: Mehrheit in Berliner CDU für Impfpflicht

Berlin. In der Berliner CDU ist die Mehrheit der Mitglieder laut einer Online-Umfrage für eine Impfpflicht gegen Corona. Wie die Partei am Mittwoch mitteilte, votierten bei der Befragung 55,4 Prozent der gut 1000 Teilnehmer für die Einführung einer allgemeinen Corona-Impfpflicht in Deutschland. Weitere 16,5 Prozent befürworten eine Impfpflicht nur für bestimmte Berufsgruppen, etwa im Gesundheits- und Pflegebereich. 26,8 Prozent lehnen eine allgemeine Impfpflicht grundsätzlich ab. Die innerparteiliche Umfrage lief den Angaben zufolge zwischen dem 24. und 28. Januar. Insgesamt hat die Berliner CDU etwa 13.000 Mitglieder.

"Für unsere Bundestagsabgeordneten ist das Ergebnis eine wichtige Entscheidungshilfe", sagte der Generalsekretär der Landespartei, Stefan Evers, dem RBB, der als erster über die Befragung berichtet hatte. Die Umfrage mache deutlich, dass mit dem Thema Impfpflicht nicht leichtfertig umgegangen werden dürfe. Geplant ist, das Anträge für und gegen eine allgemeine Impfpflicht ohne Fraktionszwang im Bundestag eingebracht und diskutiert werden. Was am Ende wann beschlossen wird, ist offen.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

© dpa-infocom, dpa:220202-99-948452/2