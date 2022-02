Tödlicher SUV-Unfall in Berlin: Anklage fordert Bewährungsstrafe

Am Bauzaun dahinter lehnen zwei zerknickte und vergilbte Pappfiguren.

Einen Monat nach der Tragödie erinnert ein provisorisches Mahnmal an das Schicksal der vier getöteten.

Über Wochen liegen Blumen und Kerzen am Ort des Geschehens.

Sie werden am Baustellenzaun angebracht.

Die vier Pappfiguren sollen an die vier Opfer erinnern.

Das Meer aus Blumen und Kerzen wächst in den folgenden Tagen.

Es gibt erstes Unverständnis darüber, dass SUV in unseren Innenstädten fahren dürfen.

Am Tag nach dem Unfall werden erste Blumen niedergelegt. Die Zeichnungen der Polizei sind da noch auf dem Bürgersteig zu sehen.

Berlin. Im Prozess um den SUV-Unfall auf der Invalidenstraße mit vier Toten hat die Staatsanwaltschaft eine eineinhalbjährige Haftstrafe für den Angeklagten Michael M. gefordert. Da der 44-Jährige weder vorbestraft und bislang keinen Eintrag im Verkehrsregister hat, sei die Strafe zur Bewährung auszusetzen, sagte Oberstaatsanwalt Dirk Klöpperpieper am Mittwoch in seinem Plädoyer.

M. sei ferner in großen Teilen geständig gewesen. Außerdem habe er seine Ärzte von der Schweigepflicht entbunden und seine Krankenakte zur Verfügung gestellt, was wesentlich zur Aufklärung des Falls beigetragen habe. Außerdem habe er den Hinterbliebenen zweier Opfer freiwillig 50.000 Euro gezahlt, wie erst am Mittwoch bekannt wurde.

M. verlor am Abend des 6. September 2019 infolge eines epileptischen Anfalls die Kontrolle über seinen Porsche SUV. Er verkrampfte und drückte das Gaspedal voll durch, wodurch sein tonnenschwerer Wagen mit mehr als 100 Stundenkilometern über die Invalidenstraße in Mitte raste.

An der Ackerstraße erfasste der Wagen vier Menschen – zwei 28 und 29 Jahre alte Männer sowie eine 64-Jährige und ihr drei Jahre alter Enkel. Alle starben noch vor Ort. Die Anklage gegen M. lautet auf gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr sowie fahrlässige Tötung.

Staatsanwalt: „Sie durften auf keinen Fall Auto fahren“

Dass M. vorsätzlich tötete, wurde aufgrund der medizinischen Situation ausgeschlossen. „Sie durften aber auf gar keinen Fall Auto fahren“, sagte Oberstaatsanwalt Klöpperpieper. „Bei Ihrer Vorgeschichte hätten Sie sich jederzeit über ihre Fahrtauglichkeit informieren müssen.“ Da M. dies nicht getan und trotz seiner Krankheit ins Auto gestiegen sei, habe er sich schuldig gemacht.

Der Unternehmer Michael M. erlitt im Mai 2019, also ein halbes Jahr vor dem tödlichen Unfall, seinen ersten epileptischen Anfall. Bereits ein Jahr zuvor war bei ihm ein Hirntumor diagnostiziert worden, den er sich am 7. August 2019 operativ entfernen ließ. M. hatte bereits zu Prozessbeginn im vergangenen Oktober zu Protokoll gegeben, nach der Operation mit keinem weiteren Anfall mehr gerechnet zu haben. Ein Fahrverbot sei ihm nicht ausgesprochen worden.

Zentral dabei wurde zu Prozessende ein Gespräch, dass M. am 27. August, zwei Wochen vor dem Unfall, mit seinem Neurologen hatte. Dieser gab an, sehr wohl ein Fahrverbot ausgesprochen zu haben. Er sagte aber auch, dass er die Patientenakte im Nachgang des Unfalls veränderte.

Der tonnenschwere SUV flog mehrere Meter durch die Luft und hinterließ eine Spur der Verwüstung, bis er auf einer Brachfläche zum Stehen kam.

Foto: Britta Pedersen / dpa

Arzt soll Patientenakte nach Unfall achtmal verändert haben

Wie ein Sachverständiger der Berliner Polizei am Mittwoch aussagte, habe der Arzt Änderungen an der Akte vorgenommen, ohne dieses kenntlich zu machen – auch als diese schon gesperrt war, möglicherweise mit Bildbearbeitungsprogrammen. Robert Unger, Verteidiger des Angeklagten, sprach in diesem Zusammenhang von einer „Fälschung“ und „widerrechtlichen Manipulation“, auf deren Grundlage wesentliche Teile der Anklage fußen.

So sei ursprünglich nur davon die Rede gewesen, dass sich M. gut von der Operation erholt habe und weiterhin Medikamente nehmen müsse. Später habe die Akte dann Angaben über ein ausgesprochenes Fahrverbot enthalten. Der Arzt sagte im Prozess erst auf Nachfrage dazu aus und sprach nur von zwei bis drei Ergänzungen. Laut des Polizeisachverständigen nahm er jedoch acht Änderungen vor. „Der Zeuge hat nicht nur hier falsch ausgesagt, sondern sich auch der Urkundenfälschung schuldig gemacht“, befand Verteidiger Unger. Oberstaatsanwalt Klöpperpieper stellte Ermittlungen gegen den Mediziner in Aussicht.

Klöpperpieper nannte das Verhalten des Arztes „zumindest überraschend“. Die Veränderung der Akte belege jedoch nicht, dass am 27. August kein Fahrverbot ausgesprochen wurde. Es sei nur klar, dass die Belehrung „unzureichend“ war. Ferner habe M. als Autofahrer selbst die Verantwortung, über seine Fahrtauglichkeit im Bilde zu sein und sich darüber zu informieren, was er nicht getan habe. „Ja, ein Autofahrer hat hier mehr Pflichten als ein Flugkapitän.“

Egal welche Strafe er fordere, es würde das Leben der vier Getöteten nicht aufwiegen können, so der Staatsanwalt weiter. Der Unfall habe aber auch für Michael M. drastische Folgen. So leide M. seither an Depressionen.

SUV-Prozess: Urteil soll am 17. Februar fallen

Nach der Mittagspause wollen die Anwältinnen und Anwälte der Hinterbliebenen ihre Plädoyers halten, die im Prozess als Nebenklage auftreten. Für den 9. Februar sind dann die Anträge der Verteidigung geplant. Am 17. Februar wird aktuell mit einem Urteil gerechnet.