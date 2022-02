Mutmaßlicher Drogendealer in Charlottenburg festgenommen

Berlin. Die Polizei hat nach einer Verkehrskontrolle einen mutmaßlichen Drogenhändler in Berlin-Charlottenburg festgenommen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, kontrollierten Beamte den 36-Jährigen in seinem Auto in der Schlüterstraße. Weil er den Eindruck erweckte, unter Drogeneinfluss zu stehen, machte die Polizei in seiner nahe gelegenen Wohnung einen Drogenschnelltest bei ihm.

Dabei bemerkten die Polizisten Cannabisgeruch. Sie stellten dann bei einer Durchsuchung mutmaßlich Cannabis in "nicht geringen Mengen", Bargeld in vierstelliger Höhe, drei Schreckschusswaffen mit Munition sowie ein Einhandmesser sicher. Auch in einer anderen Wohnung, in der sich der Mann nach eigenen Angaben regelmäßig aufhält, wurden geringe Mengen Drogen entdeckt.

© dpa-infocom, dpa:220202-99-944622/2