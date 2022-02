Coronavirus: Berliner CDU-Mitglieder mehrheitlich für Impfpflicht

Was bedeutet eine Impfpflicht konkret? Und ist eine solche Impfpflicht in Deutschland überhaupt rechtens? Antworten dazu gibt's im Video!

Berlin. Ein Signal an die Berliner Bundestagsabgeordneten der CDU: Eine Mehrheit der CDU-Mitglieder in Berlin befürwortet eine allgemeine Impfpflicht gegen das Coronavirus in Deutschland. Allerdings nur eine knappe Mehrheit von 55,4 Prozent. Das ist das Ergebnis einer Umfrage unter den Mitgliedern der Berliner CDU, die der Berliner Morgenpost vorliegt. Die Online-Umfrage fand in der Zeit vom 24. bis 28. Januar statt. 1005 Mitglieder nahmen teil.

Weitere 16,5 Prozent der Berliner CDU-Mitglieder befürworten die Einführung einer Impfpflicht nur für bestimmte Gruppen – zum Beispiel für den Gesundheits- und Pflegebereich. Und immerhin 26,8 Prozent sind grundsätzlich gegen die Pläne der Ampel-Regierung, eine allgemeine Impfpflicht in Deutschland umzusetzen.

„Für unsere Bundestagsabgeordneten ist das Ergebnis der Umfrage eine wichtige Entscheidungshilfe“, sagte der Berliner CDU-Generalsekretär Stefan Evers. Es zeige, dass es unter den Mitgliedern eine große Bereitschaft für die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht gebe. „Andererseits macht es aber auch deutlich, dass mit diesem Thema nicht leichtfertig umgegangen werden darf“, so Evers. Gerade die Argumente der Jüngeren müsse man sehr ernst nehmen.

Berliner CDU zur Impfpflicht: Große Unterschiede zwischen Altersgruppen und Bezirken

Nach der Umfrage wird eine Impfpflicht für alle Menschen von den 16- bis 29-Jährigen sehr kritisch gesehen: In dieser Altersgruppe sind nur 43 Prozent für eine grundsätzliche Impfpflicht, mehr als ein Drittel (37,4 Prozent) lehnen diese ab.

Unter den älteren CDU-Mitgliedern sieht die Sache ganz anders aus: 82,3 Prozent der über 60-Jährigen unterstützen den Plan von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), alle Menschen zu verpflichten, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. 15 Prozent dieser Altersgruppe votieren für eine sogenannte einrichtungsbezogene Impfpflicht.

Stefan Evers, Generalsekretär der CDU Berlin.

Foto: picture alliance/dpa | Christoph Soeder

Auffallend ist darüber hinaus der Unterschied zwischen den Bezirken: In Steglitz-Zehlendorf und Pankow gibt es die größte Zustimmung unter den CDU-Mitgliedern, in Treptow-Köpenick und Lichtenberg ist die Ablehnung dagegen besonders groß. Die skeptischen CDU-Mitglieder äußerten vor allem rechtliche Bedenken gegen eine Impfpflicht oder bezweifelten, dass diese umsetzbar sei. Andere erklärten, die allgemeine Impfpflicht sei „unverhältnismäßig, da die Impfung nicht vor Übertragung oder Erkrankung schütze" und die Krankheit "nicht so tödlich verlaufe wie etwa Pocken“.

CDU-Generalsekretär Evers zeigte sich erfreut über die hohe Teilnahme an der Umfrage und über die zahlreichen Anmerkungen der Mitglieder. „Eine Impfpflicht darf Überzeugungsarbeit, Transparenz und Aufklärung nicht ersetzen“, so Evers.

