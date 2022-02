Unions Julian Ryerson positiv auf Corona getestet

Berlin. Vor dem Bundesligaspiel am Samstag beim FC Augsburg (15.30 Uhr/Sky) gibt es beim 1. FC Union Berlin einen weiteren Corona-Fall. Außenverteidiger Julian Ryerson sei positiv auf das Coronavirus getestet worden, teilte der Fußball-Bundesligist am Mittwoch mit. Der 24 Jahre alte Norweger müsse in häusliche Isolation. Alle weiteren täglichen Tests der Lizenzspielerabteilung hätten ein negatives Ergebnis ergeben, hieß es von Union.

Am Montag hatten die Köpenicker bereits mitgeteilt, dass Mittelfeldspieler Grischa Prömel corona-positiv sei. Prömel und Ryerson stehen damit vorerst nicht zur Verfügung.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

© dpa-infocom, dpa:220202-99-943847/3