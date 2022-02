Wetterdienst warnt vor Sturmböen in Berlin

Berlin. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Sturmböen in Berlin und Brandenburg. Wie aus der amtlichen Unwetterwarnung hervorgeht, müsse mit Geschwindigkeiten zwischen 65 und 80 km/h gerechnet werden, anfangs aus westlicher, später aus nordwestlicher Richtung. Dadurch könnten einzelne Äste herabstürzen. "Achten Sie besonders auf herabfallende Gegenstände", heißt es in der Warnung. Zu den Sturmböen komme es im Zeitraum zwischen 9 und 15 Uhr, so die DWD-Meteorologen.

In den westlichen Landesteilen gebe es im Tagesverlauf zeitweise Sonnenschein. Gelegentlich komme es in Berlin und Brandenburg zu Regen-, Schneeregen- oder Graupelschauer, im Westen bleibe es meist trocken. Am späten Abend könne es im Osten der Region örtlich zu Glätte durch überfrierende Restnässe kommen. Die Höchstwerte liegen bei 4 bis 7 Grad.

Das Wetter in Berlin - immer aktuell

Wetter Berlin: Die Vorhersage des Wetterdienstes im Detail

Mittwoch, 2. Februar 2022: Heute neben Wolken vor allem in den westlichen Landesteilen im Tagesverlauf zeitweise Sonnenschein. Gelegentlich Regen-, Schneeregen- oder Graupelschauer, in Westbrandenburg meist trocken. Am Abend auch im Osten nachlassende Schauerneigung und Bewölkungsrückgang. Dort zum späten Abend örtlich Glätte durch überfrierende Restnässe. Höchstwerte 4 bis 7 Grad. Mäßiger bis frischer Nordwestwind. Verbreitet Wind- und stürmische Böen zwischen 50 und um 70 km/h (Bft 7-8). In den südwestlichen Landesteilen sowie im Berliner Raum vereinzelt auch Sturmböen um 75 km/h (Bft 9). Am Abend deutliche Windabnahme. In der Nacht zum Donnerstag erst wolkig oder gering bewölkt. Im Verlauf von Westen zunehmend stark bewölkt und örtlich leichter Regen. Tiefsttemperatur 3 bis 0 Grad. Örtlich Glätte durch überfrierende Nässe. Anfangs mäßiger Wind aus West, im Verlauf nachlassend und teils auf Südwest drehend.

Donnerstag, 3. Februar 2022: Überwiegend bedeckt und gegen Mittag von Westen aufkommender Regen, am Nachmittag die Oder erreichend. Höchsttemperatur 5 bis 8 Grad. Überwiegend schwacher Süd- bis Südwestwind. In der Nacht zum Freitag bedeckt und örtlich leichter Regen oder Sprühregen. Tiefstwerte 5 bis 3 Grad. Überwiegend schwacher Südwestwind.

Freitag, 4. Februar 2022: Am Freitag stark bewölkt, aber kaum Regen. Am Abend in der Prignitz aufkommender Regen. Höchstwerte zwischen 8 und 10 Grad. Schwacher, im Verlauf zunehmend mäßiger Südwestwind. Am Abend in der Prignitz Windböen (Bft 7) aus West bis Nordwest. In der Nacht zum Sonnabend Stark bewölkt, von Nordwesten Durchzug eines Regenbandes. Nachfolgend wechselnde Bewölkung mit Schneeregen- und Graupelschauern. Abkühlung auf Werte zwischen 4 und 2 Grad. Mäßiger, teils frischer Südwest- bis Westwind, beim Durchzug des Regenbandes vorübergehend Windböen und stürmische Böen aus Nordwest.

Sonnabend, 5. Februar 2022: Am Sonnabend Wechsel von Quellwolken und Sonnenschein. Hin und wieder Schneeregen- oder Graupelschauer. Kurze Gewitter nicht ausgeschlossen. Nachmittags von Westen abklingende Schauertätigkeit. Höchstwerte um 6 Grad. Frischer Wind um West. Neben Windböen auch einzelne stürmische Böen, vor allem in Schauer- und Gewitternähe. Am Abend vorübergehende Windabschwächung. In der Nacht zum Sonntag zunächst größere Wolkenlücken, im Verlauf von Nordwesten Bewölkungsverdichtung und etwas Regen. Tiefstwerte zwischen 4 und 2 Grad. Frischer Wind, von West auf Südwest drehend, gegen Morgen erneut Windböen nicht ausgeschlossen.

Die Vorhersage des Wetterdienstes finden Sie auch auf den DWD-Seiten.